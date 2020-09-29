Еще более 40 человек заболели коронавирусом

Суточный прирост заболевших COVID-19 продолжает устанавливать новые антирекорды. Всего за один день коронавирус подтвердился у 41 человека, сообщает региональное управление Роспотребназора. Это на одного пациента больше, чем было днем ранее. Между тем такие высокие показатели не фиксировались с 20 июля. Тогда за сутки было 43 заболевших.

Владимир за минувшие 24 часа вновь оказался в лидерах по инфицированным. В статистику распространения инфекции областной центр добавил 9 заболевших. Далее следует Гусь-Хрустальный и Александровский районы. 8 и 7 случаев соответственно. 6 человек заболели в Гороховецком районе, 3 – в Суздальском районе. По два положительных теста получили пациенты из Петушинского, Муромского и Юрьев-Польского районов. По одному случаю в Селивановском и Камешковском районах.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 7252 человек.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире стало известно о первом случае коронавируса среди школьников. COVID-19 выявили в общеобразовательном учреждении № 36. Это самая большая школа областного центра.