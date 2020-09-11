Эпизод бабьего лета пообещали синоптики в выходные

Дыхание лета смогут ощутить жители Владимирской области в наступающие выходные. Антициклон удержит сухую солнечную погоду с температурой воздуха, немного превышающей климатическую норму, заверили синоптики. В субботу воздух днём прогреется до +17 градусов, ещё теплее в воскресенье — до +20 градусов.

«Это будет похоже на бабье лето, правда, будет оно очень коротким», – сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Радио 1», добавив, что в целом сентябрь ожидается теплее нормы.

Температура в сентябре превысит климатическую норму.

Правда, в субботу возможны небольшие дожди. А уже с понедельника вновь станет прохладно. В первый день рабочей недели до +13 градусов. Синоптики предупреждают об осадках. И такая картина будет характерна для ближайших семи дней.

Ранее «Призыв» сообщал, что в этом году погода подарит сразу два бабьих лета — молодое и обычное.