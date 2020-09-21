Эпидпорог по ОРВИ среди школьников превышен на 11%

С началом учебного года школьники Владимирской области начали активно болеть ОРВИ. На карантин закрыто уже 18 классов. Большинство в районах, один в областном центре. Как пояснили «Призыву» в региональном управлении Роспотребнадзора, решение о приостановлении учебного процесса принимается, если недомогание почувствовал каждый пятый ребенок. 20% не пришли в школу – остальных детей распускают домой.

— В случае, если в группе или в классе по причине заболевания ОРВИ отсутствует более 20% детей, школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приказом руководителя образовательного учреждения приостанавливают на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен если будут выявлены новые случаи заражения за это время, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Эпидпорог среди школьников по области превышен на 11%.

Только за прошедшие семь дней в больницы региона обратились 4416 детей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Это почти на полторы тысячи больше, чем неделей ранее. Рост отмечается и во Владимире. В городе зарегистрировано 1696 больных ОРВИ, на прошлой неделе было 1413. Эпидпорог среди школьников от 7 до 14 лет превышен почти на 11% по области и на 9% во Владимире. Случаев гриппа не выявлено.

— За прошедшую неделю в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы пробы от 21 больного острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно случаев гриппа не подтверждено, выявлено 6 случаев риновируса, — отметили в Роспотребнадзоре.

Чаще болеть стали и малыши. Сразу 6 групп дошкольных учреждений закрыты на карантин. Пять из них распустили домой в связи с ОРВИ. Превышение эпидпорога регистрируется в возрастной категории от 0 до 2 лет. Причем сразу на 57,2%. И от 3 до 6 лет — на 55,1%. Одну группу детского садика отправили домой из-за коронавируса. На COVID-19 должны проверить воспитанников дошкольного учреждения в Кольчугинском районе.

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