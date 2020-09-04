Эпидемиологи рассказали, как не заразиться коронавирусом в школе

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Берите в школу салфетки
Роспотребнадзор опубликовал советы, как сохранить здоровье ребенка в образовательном учреждении. Речь идет не только о COVID-19, но и других сезонных заболеваниях, например, ОРВИ и грипп. В первую очередь, детям нужны антисептические салфетки. Придя в школу, нужно протирать ими не только руки, но и парту, клавиатуру и компьютерную мышь на уроке информатики. Салфетки следует использовать, если хочется кашлянуть или чихнуть (не успеваете достать — чихайте в локтевой сгиб).
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Руки держите чистыми
Есть пошаговая инструкция, как правильно мыть руки. Намыливать руки стоит под теплой проточной водой. Грязь смывать не только с ладоней, но и между пальцев. После чего тщательно ополоснуть всё водой. Сама процедура должна занимать не менее 30 секунд. Руки следует мыть перед и после употребления пищи, после посещения туалета и урока физкультуры.
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Одевайтесь по погоде
Школьная форма должна соответствовать времени года. Пока на улице тепло, излишни шерстяные костюмы, в которых можно вспотеть. Перегреваться или переохлаждаться детям нельзя. При входе в школу ученики обязаны переобуть сменную обувь. А вот верхнюю одежду в условиях ограничений ребята снимают каждый в своем классе. Чтобы в раздевалках не было толкучки. Для этого в кабинетах владимирских школ установили вешалки.
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Измеряйте температуру
При входе в школу детям измеряют температуру бесконтактным термометром. Если она выше 37 градусов, то ребёнка, скорее всего, отправят домой. Но на практике эти приборы зачастую показывают заниженную температуру в 34-35 градусов (с улицы же!). Поэтому температуру нужно проверять ещё несколько раз в течение дня.
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Из класса ни шагу
Роспотребнадзор предписывает, чтобы каждый класс занимался в своём кабинете. Переходить в другой можно лишь на урок физики, химии, труда, физкультуры, информатики. По словам владимирских мам, их дети уже жалуются на строгий режим. На переменах в некоторых школах детей из младших классов не выпускают. Выходят лишь организованной колонной в столовую. Поодиночке — в туалет или медицинский кабинет.
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Проветривайте класс
Проветривать классы в школе — необходимо. Для этого используют время, когда детей нет в помещении. Например, они находятся в столовой или на физкультуре. «Недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе ухудшает самочувствие и снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям», — предупреждают санитарные врачи.
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Занимайтесь физкультурой
На 25-30-й минуте урока школьникам настоятельно рекомендуют размяться. В младших классах для детей эти занятия даже проводят стоя. А вот старшим вставать с места вряд ли позволят. Но в Роспотребнадзоре разрешают: разминать мышцы рук, плечевого пояса, туловища, делать упражнения на дыхание, гимнастику для глаз и даже… рта. Другими словами, врачи советуют детям почаще улыбаться. Это поднимет настроение и повысит успеваемость.
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Питайтесь правильно
Питание влияет на их самочувствие, иммунитет. Поэтому оно должно быть правильным, витаминизированным. Во владимирские школы вернулись бесплатные завтраки и обеды для младшего звена. Это радует. По словам самих школьников, питание их в целом устраивает. «Я учусь во вторую смену. Мы обедаем после первого урока. Нам сегодня давали большую тарелку макарон с сосиской, салат со свежей капустой и горошек. Я всё съела, потому что было очень вкусно», — рассказала «Призыву» третьеклассница школы № 43 города Владимира.
Обсуждение 2
дочка рассказывает, в школе их встречает три учителя, сразу температура, антисептик… не знаю. поможет ли это, но хочется…
Это, конечно, не панацея от всех болезней, но руки надо мыть хорошо. Для моих детей — это уже закон)