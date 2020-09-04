Эпидемиологи рассказали, как не заразиться коронавирусом в школе

Питание влияет на их самочувствие, иммунитет. Поэтому оно должно быть правильным, витаминизированным. Во владимирские школы вернулись бесплатные завтраки и обеды для младшего звена. Это радует. По словам самих школьников, питание их в целом устраивает. «Я учусь во вторую смену. Мы обедаем после первого урока. Нам сегодня давали большую тарелку макарон с сосиской, салат со свежей капустой и горошек. Я всё съела, потому что было очень вкусно», — рассказала «Призыву» третьеклассница школы № 43 города Владимира.