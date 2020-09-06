Епархии разрешили отремонтировать Богородице-Рождественский монастырь

Госинспекция по охране объектов культурного наследия выдала разрешение на ремонт Богородице-Рождественского монастыря во Владимире. Не на весь объект, а лишь на его стены и башни XVIII века, входящие в состав ансамбля исторического памятника. Завершить работы планируется в декабре текущего года. Между тем внутри монастыря тоже давно требуются ремонт: стены обшарпаны, трубы текут. Но на это разрешений светских властей не потребуется, заверили в Епархии.

— Нынешние работы направлены на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии. Ремонтные работы выполняются на основании проектной документации организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, — сообщается на сайте госинспекции.

Разрушение монастыря на Большой Московской длится уже долгие годы. Невзрачно выглядит фасад здания. Во многих местах оголился кирпич. Прежде духовенству здесь запрещали даже проводить легкие косметические работы. Теперь надзорный орган дал им «добро». Обновлять в первую очередь решено стену монастыря, выходящую на центральную улицу города.

— Теперь не нужно платить за дорогостоящий проект всего комплекса, чтобы отремонтировать часть здания, например, покрасить стену, или привести в порядок водосточную трубу, — пояснили в пресс-службе Владимирской епархии. – Этот проблемный вопрос удалось решить благодаря конструктивным переговорам Владыки Тихона с начальником госинспекции.

Из архивных источников известно, что монастырская стена до 1700 года была деревянной. К 1763 году вся обитель стала каменной с четырьмя воротами и четырьмя угловыми башнями. На вопрос «Призыва» о финансировании ремонта в епархии ответили, что с благоустройством должны помочь. Средства могут быть привлечены из разных источников.

Привести монастырские стены в порядок велено к 800-летию со дня рождения Александра Невского. В 2021 году одним из центров празднования станет город Владимир. 6 декабря 1263 года он был погребен здесь в Рождество-Богородичном монастыре. В XVIII веке мощи Александра Невского были перевезена в Санкт-Петербург.

Ранее «Призыв» сообщал, что сдача нового храма Святого Равноапостольного князя Владимира и святых владимирских князей откладывается.