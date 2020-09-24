Эксперты «Ростелекома» провели мероприятие по информационной безопасности для представителей государственных организаций и бизнес-сообщества Владимира

Во Владимире состоялось первое мероприятие масштабного роуд-шоу «КиберДрайв», которое посвящено вопросам защиты от цифровых угроз и хакерских атак и охватывает 60 городов России. Онлайн-семинар собрал представителей крупнейших коммерческих компаний и государственных организаций города.

Открыло мероприятие выступление Александра Малявкина, директора по развитию бизнеса по информационной безопасности макрорегионального филиала «Центр» «Ростелекома». Он рассказал о том, как организация может определить уровень актуальных именно для нее угроз с тем, чтобы спланировать бюджеты на информационную безопасность и не потратить их на объективно не нужные решения.

Сообщество киберпреступников неоднородно по уровню квалификации и сложности используемых инструментов атак. Поэтому необходимо «знать врага в лицо», выбирая средства защиты исходя из того, какие категории злоумышленников, как правило, атакуют организацию конкретного типа. Так, коммерческие структуры и банки часто становятся объектом интереса киберкриминала – преступных группировок, ориентированных на прямой вывод финансовых средств, шифрование данных с помощью вирусов с дальнейшим требованием выкупа и т.п. Государственные организации сталкиваются и с простыми киберхулиганами, действующими в одиночку, и с деятельностью кибернаемников, взламывающих ИТ-инфраструктуры с целью кибершпионажа.

«Мы выстраиваем свою линейку решений таким образом, чтобы она могла решить самые различные задачи заказчиков, будь то защита от нарушителей различного уровня, обеспечение соответствия требованиям регуляторов или повышение устойчивости инфраструктур в процессе цифровой трансформации и модернизации ИТ-систем», — подчеркнул Александр Малявкин.

Максим Авдюнин, руководитель сервиса контроля уязвимостей кластера информационной безопасности компании «Ростелеком», посвятил свое выступление способам защиты ИТ-инфраструктуры, необходимым на первом этапе «обороны» от киберугроз любого уровня:

«Несмотря на то, что большинство уязвимостей в программном обеспечении, как и способы их устранения, широко известны, российские организации и компании часто не спешат их закрывать. Это связано с отсутствием системного процесса по проверке и контролю защищенности ИТ-инфраструктуры, тогда как он является первым шагом к информационной безопасности и позволяет защититься от большинства атак».

«Ростелеком» предоставляет сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. С его помощью владелец бизнеса или ИТ-специалист может проверить, насколько защищена инфраструктура организации, получить подробный отчет и рекомендации по устранению уязвимостей.

Подробнее о сервисах Solar MSS рассказал Александр Баринов, руководитель данного направления в кластере информационной безопасности «Ростелекома». Не секрет, что приобретение и интеграция средств защиты от киберугроз требует серьезных затрат и команды специалистов, которые будут отвечать за обновление политик безопасности и техническое сопровождение решений. В то же время, возможный ущерб для организации от успешной кибератаки также невозможно игнорировать. Разрешить эту дилемму помогает сервисная модель использования технологий информационной безопасности, которая экономически выгоднее традиционного проекта внедрения.

Сервисы Solar MSS защищают корпоративную почту от спама и фишинговых писем с вредоносными вложениями, сайт компании – от взлома и DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать его недоступным для пользователей, ИТ-инфраструктуру компании – от сетевых атак, способных привести к полной компрометации ресурсов и конфиденциальных данных организации, остановке бизнес-процессов и хищению денежных средств. Таким образом, данные сервисы позволяют компаниям обеспечить защиту от базовых и самых распространенных типов киберугроз.

За эксплуатацию и обновление средств защиты Solar MSS отвечает команда аналитиков, обеспечивающая клиентам непрерывную защиту от кибератак в режиме 24×7, а подключение сервисов занимает всего несколько недель – в противоположность установке систем защиты непосредственно в организации, которое требует до полугода работ.

Среди городов-участников «КиберДрайва» – 13 городов Центрального федерального округа. 5 и 6 ноября онлайн-мероприятия роуд-шоу пройдут в Белгороде, Воронеже, Курске, Орле, Тамбове, Туле и Ярославле. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте мероприятия.