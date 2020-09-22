Эксперты раскрыли секреты богатого урожая озимого чеснока

Чеснок в нашей стране ценили всегда. И не только в качестве приправы, но и как народное средство чуть ли не от всех болезней. Коронавирус окончательно возвел чеснок в статус культового растения. Даже чиновник, курирующий здравоохранение во Владимирской области, признался: пьет чесночную воду. Испытанный рецепт от первого вице-губернатора Сергея Шевченко мы бонусом дадим в конце этой статьи. Обязательно дочитайте до конца!

А пока перейдем к главной теме: как посадить озимый чеснок и вырастить свой урожай, чтобы точно не зависеть от скачков цен на такие продукты во время всяких пандемий и эпидемий. Своими секретами поделилась начальник отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина.