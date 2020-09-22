Эксперты раскрыли секреты богатого урожая озимого чеснока

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Чеснок - наше всё
Чеснок в нашей стране ценили всегда. И не только в качестве приправы, но и как народное средство чуть ли не от всех болезней. Коронавирус окончательно возвел чеснок в статус культового растения. Даже чиновник, курирующий здравоохранение во Владимирской области, признался: пьет чесночную воду. Испытанный рецепт от первого вице-губернатора Сергея Шевченко мы бонусом дадим в конце этой статьи. Обязательно дочитайте до конца!
А пока перейдем к главной теме: как посадить озимый чеснок и вырастить свой урожай, чтобы точно не зависеть от скачков цен на такие продукты во время всяких пандемий и эпидемий. Своими секретами поделилась начальник отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина.
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Определяемся со сроками
Сроки посадки озимого чеснока рассчитываются в зависимости от региона. Важно успеть за две недели до начала заморозков, чеснок должен укорениться. Для Владимирской области ориентировочный период – с 20 сентября по 16 октября. Последнее время зимы стали непредсказуемые, поэтому некоторые специалисты рекомендуют высаживать озимый чеснок в два срока: в конце сентября и в середине октября. Хороший показатель для начала высадки – если утренняя температура почвы несколько дней подряд не превышает 14–15ºС.
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Выбираем посадочный материал
Для получения хорошего урожая необходимо тщательно отобрать посадочный материал. При выборе, советуют специалисты, обязательно проверяйте состояние зубчиков. Они должны быть плотными, равномерно окрашенными, без пятен и повреждений, покрыты сухой чешуей. И, конечно, важно выбрать правильный сорт.
– Сортовой чеснок имеет ограниченный ареал распространения, поэтому лучше сажать именно те сорта, которые подходят для региона. Для Владимирской области это Юбилейный Грибовский, Богатырь, Комсомолец, Надёжный, Подмосковный, Юбилейный 07, Триумф, Белогор 31, – рассказывает заместитель начальника отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина.
Для получения хорошего урожая чеснока посадочный материал рекомендуется обновлять хотя бы один раз в 3-4 года.
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Готовим зубчики к посадке
Чесночную головку нужно аккуратно разделить на зубчики, не повреждая оболочку и корневую зону (донце). Отобранный материал на 2 часа замочить в 1%-растворе марганцовки или подержать в растворе любого фунгицидного препарата, согласно инструкции. Отлично подойдет, например, препарат «Максим». Кто-то предпочитает обрабатывать зубчики солевым раствором: 1 столовая ложка соли на литр воды. В этом случае чеснок держат в жидкости не более двух минут. После обработки зубки подсушивают.
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Готовим грядки для чеснока
Чеснок лучше всего высаживать на то место, где в прошлом году росли огурцы, капуста, кабачки или бобовые культуры. Нельзя сажать его после лука и других луковичных растений – у них общие болезни. На место земляники посадить можно, но только в том случае, если земля не заражена нематодой. Не лучшими предшественниками могут стать и пасленовые, которые способны заразить чеснок фузариозом.
За 2-3 недели до посадки подготовьте грядки: внесите перегной, калий, суперфосфат, золу. Если почва кислая, можно добавить известь-пушонку. Удобрения равномерно разбрасывают по поверхности почвы и заделывают граблями. Помните, что свежую органику под чеснок вносить нельзя, иначе сгниёт весь урожай.
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Сажаем правильно
Лучший вариант – посадить чеснок вдоль грядки, в два ряда. Чем крупнее зубчики, тем больше надо делать промежуток между ними. Ориентировочное расстояние между зубками – 10-15 см, между бороздками – 20-25 см. Земля должна быть рыхлая. Глубина посадки примерно 5-7 см. Если есть возможность, советуем посыпать на дно лунок крупнозернистый речной песок. Для мульчирования используют торф, перегной, опавшую листву. Они препятствуют потере почвой влаги, а также предохраняют посадки от вымерзания зимой. Можно накидать сверху лапник или старые ветки малины. В междурядья хорошо посеять сидераты. Например, горох.
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Как ухаживать весной и летом
Весной можно убрать мульчу в сторону, чтобы согреть почву естественными солнечными лучами и ускорить рост. Как только почва прогрелась и начали появляться маленькие зеленые побеги, немного мульчи нужно вернуть на место, чтобы сдержать рост сорняков и удержать влагу. Если почва не очень сухая, то обильного полива чеснок не требует. Чем меньше воды, тем более концентрированный будет аромат чеснока.
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Рецепт чесночной воды
Как и обещали, делимся с вами рецептом чесночной воды от первого вице-губернатора Сергея Шевченко: одна большая головка чеснока на пол-литра воды. Это народное средство чиновник посоветовал принимать при первом подозрении на коронавирус. Он сравнил настойку с прививкой от ковида и призвал не бояться запаха. Но медики предупреждают: чесночную настойку пить можно далеко не всем. Например, она запрещена людям с гастритами и язвенной болезнью желудка.
Будьте здоровы и хорошего урожая!
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