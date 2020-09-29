Эксперт назвал сроки наступления пика заболеваемости COVID-19

Названы сроки наступления пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в интервью РИА Новости рассказал о трех сценариях развития событий. Самый благоприятный исход наступит в том случае, если показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. Самый вероятный сценарий — пик наступит через две-три недели. В случае наихудшего развития событий максимальный рост заболеваемости COVID-19 придется на начало ноября.

Активными носителями вируса являются 1146 жителей региона.

Во Владимирской области, как и по стране в целом, в последнее время регистрируется значительный суточный прирост заболевших. Сегодня установлен новый антирекорд. Всего за один день коронавирус подтвердился у 41 человека. В настоящее время болеют 1146 человек.

Не обошлось за сутки без летальных случаев. Подтверждены еще две смерти от коронавируса. За время пандемии осложнения не пережили 213 жителей региона. При этом сразу 20 пациентов закрыли больничный. Всего же за время пандемии болезнь победили 5893 пациента.

При этом в региональном управлении Роспотребнадзора отмечают стабильную ситуацию по ОРВИ и гриппу. Эпидпорог не превышен, случаев гриппа не зафиксировано. За неделю в медицинские учреждения области с признаками ОРВИ обратились 5612 человек. Из них 65 человек были госпитализированы. С пневмонией на стационарном лечении находятся 532 человека.

Ранее «Призыв» сообщал, что власти прокомментировали возможность роспуска школ на досрочные каникулы.