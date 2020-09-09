Экс-глава города Владимира возглавила детский сад в Юрьевце

Ольга Деева получила новое назначение – стала заведующей детским садом № 11 в микрорайоне Юрьевец областного центра. Она ушла в отставку с поста главы города Владимира в конце июля. Как раз вовремя – месяцем ранее открылся новый детский сад, который сдавали с большим скрипом на протяжении нескольких лет. Учреждение рассчитано на 240 мест, там 8 групп по 30 человек. Самое современное оборудование, мебель, даже бассейн есть. В общем, бывшему градоначальнику досталось хозяйство большое, хлопотное, но, как говорится, «с нуля».

На момент открытия детское учреждение возглавляла Надежда Хромова. После нынешнего назначения она стала заместителем заведующей садом.

Нельзя сказать, что Ольга Деева устроилась работать «по профилю». Основная её специальность – экономист (окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт). Трудилась она в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, продвигалась по партийной, общественной и профсоюзной линии, была генеральным директором Владимирского городского фонда социальной поддержки населения. Словом, Ольгу Александровну можно назвать специалистом широкого профиля.

Микрорайон Юрьевец может стать перспективной площадкой для трудоустройства многих известных в городе людей, если те вдруг останутся без работы. Детский сад № 11, возведённый застройщиком «ВТУС» в рамках договорённостей с мэрией, — лишь первый социальный объект, вслед за которым должны появиться другие. За право строить в Юрьевце жилые дома компания обязана ввести в строй ещё один садик, поликлинику и школу на 720 мест.

А вчера «Призыв» сообщил о назначении во Владимирском юридическом институте ФСИН РФ. Его начальником стал бывший моряк-подводник Василий Понкратов.