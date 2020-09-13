Единый день голосования начался во Владимирской области

Во Владимирской области проходит единый день голосования. Все 590 участков открылись в 8 утра, сообщает региональный избирком. Завершится голосование в 20.00. Жители региона выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований. Проходит 71 избирательная кампания, замещается 779 мандатов.

13 сентября — последний день голосования. Досрочно, со 2 по 12 сентября, по региону свой выбор сделал 28 791 человек. Всего в списки включено 686 437 избирателей.

Открылись 590 избирательных участков.

Во Владимире проходят выборы в городской Совет народных депутатов XXVIII созыва. Досрочно успели проголосовать 26 006 избирателей, из них в дни очного голосования — 11 и 12 сентября – 20 993 человека. Всего в выборах могут принять участие 274 013 горожан. Им предстоит избрать 25 депутатов из 162 кандидатов.

Ранее «Призыв» сообщал, что все избирательные участки проверили перед открытием. Особое внимание уделили антитеррористической защищённости объектов. Кинолог с собакой обследовали помещения, здания и прилегающие территории на наличие взрывоопасных устройств.