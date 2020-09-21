Другие новоселы Коммунара выступили против повышения этажности

Соседи обманутых дольщиков из дома с лишними этажами высказались резко против повышения этажности в микрорайоне Коммунар. Если проект ограничений для охранных зон, разработанный для сдачи дома № 19 по улице Центральной, будет утвержден, то застройщики смогут возводить и другие дома до уровня девятого этажа. В микрорайоне же стоят дома 5-7 этажей. Их жители не хотят, чтобы им загораживали вид на пойму реки Клязьмы и соборы на валах.

— Мы все прекрасно понимаем, что застройщики воспользуются этим разрешением для других объектов. Более того, мы знаем, что та строительная компания, которая возвела дом с лишними этажами, сейчас не спешит доделывать и другие дома. Стоят в микрорайоне минимум два дома без крыши, достроены до семи этажей и ждут своего часа, — уверены жители домов по улицам Центральной и Песочной.

24 метра — максимальная высота зданий в микрорайоне Коммунар.

Тот вариант проекта ограничений для охранных зон, который касается только повышения этажей для одного конкретного проблемного дома, не приняли в Минкульте. Остался один путь — менять документ целиком. Проект изменений был подготовлен при прежней администрации, теперь он не устраивает нынешнюю.

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области

Есть старый проект охранных зон, он действует сейчас. И есть идея, чтобы сделать новый проект. Это не пять минут. Это займет год, а то и больше.

Есть еще проектировщик, который деньги получил за новый вариант. Если они смогут утвердить его в Минкульте. Его нужно дорабатывать, здорово и прилично.

Эта дорога короче, если они смогут пройти Минкульт и законодательство.

Для решения проблемы обманутых дольщиков существует еще один вариант — снести два лишних этажа. Как «Призыв» сообщал ранее, директор департамента строительства Михаил Романычев уверен, что сделать это удастся гораздо быстрее, чем решить вопрос с охранными зонами. Главное, найти для этого средства. По застройщику идет дело о банкротстве, так что на него надежды нет. Может помочь федеральный фонд по восстановлению прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. На все про все понадобится год. Обманутым дольщикам все равно, какой вариант сработает, лишь бы получить ключи от квартир, которые должны были передать еще два года назад.

Ранее «Призыв» сообщал о проблемах обманутых дольщиков из микрорайона Веризино. Подрядчики не успевают вовремя закончить благоустройство у одного дома и достроить два этажа у другого дома.