Древнее кладбище староверов сегодня разграблено

Примерно в километре от села Новое Суздальского района, посреди золотых осенних полей притаилось заброшенное кладбище. Не зная, никогда не догадаешься, что находится в этом небольшом лесочке.

Делаем пару шагов в заросли кустарника и попадаем в царство мертвых, ступая на территорию вечности и тишины. Ну не совсем. Где-то неподалеку работают комбайны, тут же периодически гудят моторы охотников за кукурузой, которая созрела на соседнем поле. Мир мертвых и мир живых соседствуют и друг другу не сильно мешают.

Идея снять программу про это загадочное место возникла из соцсетей. Обычный владимирский шестиклассник Тимофей Алешин пару месяцев назад назад опубликовал на своей страничке во «ВКонтакте» пост с приглашением сверстников прийти на его экскурсию по заброшенному староверческому кладбищу близ села Новое. Предварительно школьник изучил историю этого места, составил план захоронений, узнал, кто же такие старообрядцы, прочел многие эпитафии, высеченные на старинных надгробиях. Экскурсия прошла успешно, и мы предложили Тиму попробовать себя в роли народного гида в одном из выпусков программы «Точка на карте». Он с радостью согласился. Смотрите, что у нас получилось.

От сотворения мира

Начнем с того, что захоронения здесь относятся в XVIII – XIX векам, о чем свидетельствует текст на надгробиях. Однако разобраться в этих надписях не так-то просто. Многие даты указаны от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Дело в том, что староверы не приняли реформу Петра I по изменению летоисчисления и продолжали считать по – своему, по старинке.

Кладбище среди полей

Здесь похороны жители села Новое. В нем с древних времен жили богатые крестьяне — староверы: кровельщики, плотники, каменщики. Своими умениями они славились на всю страну, часто ездили на заработки по городам и селам, имели большие доходы. Были и купеческие семьи. Многие жители после своей кончины нашли свой приют на ныне заброшенном кладбище. Примечательно, что до XVIII века умерших хоронили в самом селе, рядом со Свято-Ильинским храмом. Однако после указа Екатерины II (он был связан с эпидемиями в стране) кладбище из населенного пункта было перенесено за его пределы. Там погост и остался до наших дней. Хоронить со временем здесь перестали, и сегодня это заброшенное место, о котором немногие знают.

Кто такие староверы?

История старообрядчества в России началась с реформы патриарха Никона в 1653 году, который внес ряд новшеств в церковную обрядность. Теперь все должно было быть, как греческой церкви.

Вот основные изменения, вокруг которых и разгорелся раздор:

Была проведена «книжная справа». То есть редактирование тестов Священного писания и богослужебных книг. В результате этого изменились переводы ряда текстов.

При совершение крестного знамения вместо двуперстия (двоеперстия) ввели троеперстие.

Были отменены «метания» — малые земные поклоны.

Крестные ходы стали проводить против солнца, а не посолонь (по солнцу)

Слово «аллилуйя» на богослужениях стали произносить не дважды, а трижды.

Изменилось число просфор и печать на них.

Староверы – это люди, которые отказались принимать новую обрядность и продолжили служить по –старому, то есть сохранять более древние традиции в богослужениях.

За это они и подверглись серьезным гонениям со стороны господствующей церкви и государства. Люди, не принявшие реформу, были названы еретиками и преданы анафеме. Далее последовало физическое уничтожение несогласных: староверов отправляли в изгнание, заключали в тюрьмы, подвергали пыткам, сжигали заживо. В Соловецком монастыре, который сразу же взбунтовался после реформы, единовременно было убито свыше 400 старообрядцев.

Со временем отношение власти к староверам становилось мягче. Уже во времена Петра I старообрядцы были переведены на полулегальное существование. За раскольнические взгляды им предлагалось платить налог двойного размера, причем за уклонение полагался штраф и даже ссылка на каторгу.

Чего же были лишены староверы?

Более трехсот лет старообрядцы были ущемлены в своих правах и подвергались гонениям. Многое из запрещалось.

Например, раскольникам запрещалось занимать политические и военные должности. Но они могли вести торговлю, поэтому среди них столько купцов;

Петр I обязал староверов платить двойные налоги в казну;

Старообрядцы не могли строить свои церкви и скиты, а также ремонтировать старые;

Они не могли издавать книги, касающиеся церковной обрядности;

Государство и господствующая церковь не признавала религиозные браки староверов. Только с 1874 года для них было введено понятие гражданский брак, который должен был быть зарегистрирован в специальных метрических книгах.

До 1874 года дети староверов считались незаконнорождёнными.

Однако все эти гонения на раскольников не уничтожили их веры. В XIX веке, по некоторым данным, около трети населения страны оставалось староверами. Вот такая сила и верность духовным заветам предков.

Поповцы и беспоповцы

Нужно сказать, что степень неприятия новых правил в среде старообрядцев была разной. И в их движении образовалось несколько направлений, который оформились в так называемые согласия.

Беспоповцы, к примеру, не признавали священников – новообрядцев. У поповцев же священники были. В С XVII по XIX век старообрядческое духовенство существовало в виде беглопоповства. И в 1846 году с приходом к беглопоповцам Босно-Сараевского митрополита Амвросия (Поповича) возникла Белокриницкая иерархия, из которой позже оформилась Русская православная старообрядческая церковь, которая существует и по сей день.

Старообрядцы Нового

В Новом проживали как раз поповцы. Их останки и покоятся под этими массивными камнями. Каменное надгробие с надписью и резьбой — признак богатства человека, под ним похороненного.

Были, конечно, и деревянные домовины более бедных православных христиан, но эти сооружения не сохранились за давностью лет.

Кладбище разделено на несколько зон, в каждой из которой сосредоточены могилы того или иного рода. Это можно увидеть по начертанным на камнях фамилиям: Жигалловы, Бурмистровы, Кондратьевы.

Вот пример эпитафии: «Под сим камнем погребено тело Раба Божиего Юанна Григорьевича Жигаллова, скончашагося 20 декабря 1907 года на 51 году от рождения. День Ангела 23 сентября».

Сокровищ нет

Сегодня кладбище разорено, памятники сдвинуты, изначальная композиция захоронений нарушена, кругом разрытые ямы. Жуткие ощущения. И, конечно, современный план не отражает того, как это место выглядело 100 или 200 лет назад. Но наш юный народный экскурсовод потрудился и зарисовал все могильные камни, которые обнаружил.

Почему же тут такое разорение? Вероятно, в могилах искали сокровища старообрядцев, многие из которых были состоятельными людьми. Однако с большой долей вероятности можно сказать, что кладов здесь нет, так как староверы не забирали с собой в могилу ни золота, ни вообще металла. Они даже гробы делали без гвоздей. Все земное оставалось на земле. А к Господу Богу человек шел в простом льняном саване без гроша за душой.

Почему эти люди готовы были отдать жизнь за старую веру, по каким канонам и заветам они вели свой быт, как спасались от вековых гонений и преследований, можно узнать, прочитав великолепную книгу Павла Мельникова –Печерского «В лесах». Впервые книга была напечатана в 1874 году в журнале «Русский вестник», и в наш дни это произведение не утратило своей художественной и исторической ценности.

Добраться до староверческого кладбища можно либо на машине, либо на автобусе, доехав либо до Нового, либо до Суромны. А дальше нужно будет пройти пешком около полутора километров. Кладбище находится в полях между этими населенными пунктами. Места здесь живописные и тихие. Старообрядческая община Владимира и Владимирской области установила на погосте деревянный крест в память о людях, здесь погребенных…

Осталось сказать, что гонения на староверов были отменены лишь спустя 300 лет после раскола, в 1905 году, когда император Николай II издал высочайший указ ««Об укреплении начал веротерпимости». Именно после этого указа во Владимире старообрядцы построили свой собственный храм богатый из красного кирпича – Троицкую церковь, которую после революции отобрали и потом уже не вернули (сегодня здесь обитает Музей хрусталя). А староверам передали совсем другую церковь – Богородице – Успенскую. О ней мы тоже делали отдельный выпуск.