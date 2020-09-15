Дорогу «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» отремонтируют перед зимой

Автодорога «Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань» стала частью новой федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо». Это значит, что тратиться на нее Владимирской области больше не придется. План по ремонту дороги уже готовит ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Специалисты управления провели предварительную оценку состояния инфраструктуры дороги и разрабатывают программу ремонта на 2021-2024 годы. А пока в рамках подготовки к предстоящему зимнему периоду на наиболее поврежденных отрезках устранят дефекты покрытия.

Протяженность дороги «Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума» составляет 107 километров.

Дорога проходит по территориям Гусь-Хрустального и Судогодского районов. Здесь расположено 7 мостов и 2 путепровода через железнодорожные пути, а также 99 водопропускных труб.

Р-132 «Золотое кольцо» стала третьей автодорогой федерального значения во Владимирской области. В её состав также вошел участок подъездной дороги к Иваново с 21 по 122 км. Таким образом, общая протяженность сети федеральных дорог в регионе вместе с М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры» составляет 476 километров, уточняет пресс-служба «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ранее «Призыв» сообщал, что жители деревни Болымотиха Вязниковского района требуют установить надземный переход на трассе М-7.