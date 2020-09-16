Должностное лицо ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Руководителем Владимирского УФАС России вынесено 2 постановления о привлечении должностного лица ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» к административной ответственности по части 4 статьи 7.32.3 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 4 000 рублей.

Административные дела возбуждены по материалам проверки департамента культуры Владимирской области, который установил, что ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический театр» в нарушение требований действующего законодательства о закупках отдельными видами юридических лиц несвоевременно разместило в общедоступной информационной системе в сети «Интернет» сведения о заключенных договорах.