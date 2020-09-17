«Добрый Владимир» соберет музыкантов, байкеров и спортсменов

Благотворительный фестиваль в помощь онкобольным «Добрый Владимир» (0+) пройдет в грядущую субботу во Владимире. Площадкой для его проведения станет гастромаркет «Рынок на Студеной». Программа фестиваля очень насыщенная. Гостей ожидает благотворительная ярмарка с мастер-классами, презентации некоммерческих организаций региона, выступления спортсменов, марафон «Владимирского музыкального клуба».

Хедлайнеры фестиваля — фолк-бэнд «Колокол» и музыканты группы «Рекорд Оркестр» — Тимофей Копылов и Алексей Барышев. В списке почетных гостей и участники мотоклуба «Ночные волки». Субботним утром они примут участие в сдаче крови на Областной станции переливания, а затем колонной отправятся на фестиваль «Добрый Владимир».

Начало мероприятия в 12.00.

Собранные в ходе фестиваля деньги будут направлены общественной организации «Вместе», помогающей людям с онкологическими заболеваниями. Организацию возглавляет Маргарита Мищенко, которая сама долгое время борется с раком. Женщина перенесла 40 курсов химиотерапии.

Волонтёры организуют денежные сборы, а также собирают средства гигиены, необходимые расходные материалы, устраивают праздники для больных детей. На фестивале все желающие также могут сделать доброе дело. И это не только пожертвования. Можно принести средства гигиены: памперсы, пелёнки, влажные салфетки.

Ранее «Призыв» рассказывал о еще одном фестивале, проведение которого также намечено на грядущие выходные. Это фестиваль народных традиций, отечественных видов спорта и боевых искусств «Богатырские игры» (0+).