Диспансеризацию и профосмотры для взрослых разрешили во Владимирской области

Поликлиники Владимирской области возобновят диспансеризации населения и профилактические осмотры, которые не проводились из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор региона. Об этом сообщает пресс-служба «Белого дома» с оговоркой, что пройти диспансеризацию пройти пока смогут не все, а только отдельные группы взрослого населения. Для граждан старше 65 лет в регионе все еще действует режим самоизоляции.

Владимирская область находится на третьем этапе снятия ограничений.

Ранее «Призыв» сообщал, что с сегодняшнего дня закрывается инфекционный госпиталь для больных коронавирусом на базе Областной клинической больницы. Перепрофилированный под ковид хирургический корпус должен вернуться к обычной работе с 21 сентября.