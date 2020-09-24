Директор МБУ Владимирской области «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» администрации города Суздаля привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица заказчика – директора муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» администрации города Суздаля по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и постановил привлечь должностное лицо к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей в доход бюджета.