Диабетику-инвалиду приходится выбивать тест-полоски

Выдача льготных расходников к инсулиновым помпам во Владимирской области до сих пор не налажена. Пациенты с инвалидностью жалуются, что им приходится выпрашивать положенное по закону оборудование. В «Призыв» обратились родственники инсулинозависимого инвалида. Молодому человеку этим летом только исполнилось 18 лет. Он подключен к инсулиновой помпе. Трудности с расходниками начались в июне. В детской поликлинике на Токарева не оказалось необходимого запаса тест-полосок.

— 22 июня нам дали три коробки полосок и всё, до сентября. Нам три коробки ни о чем, нам пришлось ещё 10 купить за свой счет. У нас в день уходит по 9 полосок. Потом в сентябре я добилась, чтобы нам выдали еще 10 коробок, опять же за два захода. Получается, вот эти 13 коробок они поэтапно нам дают, ещё за лето. А мы тогда за свой счет покупали тест-полоски, расходники. Жаль, что чеки не сохранили, а то бы пошли с ними в прокуратуру, — говорит Ирина Лисицына, бабушка диабетика.- Сегодня я спрашиваю врача: а расходку — резервуары, конюли за этот квартал? Мне ответила врач – нет, ничего нет. Письмо написали в департамент.

Обеспечение расходниками осуществляется по месту жительства в соответствии с заявками от медицинских организаций.

Несмотря на то, что закон о льготах вступил в силу два года назад, в области его начали реализовывать только прошедшей зимой. Согласно новому постановлению диабетики должны регулярно получать инфузионные наборы, резервуары для помп, а также иглы и тест-полоски. Но ещё летом с поставками начались проблемы.

— Кто смог приобрести за свой счёт расходники, тот продолжил использовать инсулиновую помпу, а вот у кого не хватило средств на покупку расходных материалов, были вынуждены отказаться от использования помпы, и перейти на шприц-ручку. А это возврат к тяжёлой, нестабильной форме течения сахарного диабета, что приведёт к развитию баснословного количества осложнений. Им и выдавали по квоте помпу, чтобы стабилизировать процесс и не довести человека до нетрудоспособности и инвалидности, — рассказали «Призыву» в региональном отделении Российской Диабетической Ассоциации.

В департаменте здравоохранения заверили, что сейчас здесь предпринимают все меры по обеспечению пациентов расходными материалами к инсулиновой помпе.

— Трудности возникли с одним из поставщиков в связи с поставкой инфузионных наборов, не соответствующих требованиям, заявленным государственным контрактом, – ответили «Призыву» в пресс-службе департамента здравоохранения. – На поставку расходных материалов к инсулиновой помпе заключены государственные контракты на сумму 9,13 млн. рублей, на изделия медицинского назначения (тест-полоски) – на 15 млн.рублей. Также подготовлена документация для заключения контракта на сумму 597 тыс.рублей. Тест-полоски поставлены в аптечные пункты отпуска.

На данный момент в регионе проживают 220 пациентов, которым установлена инсулиновая помпа, из них 85 детей. 173 пациента получили группу инвалидности, то есть они обеспечиваются за счет федерального бюджета. В этом году на изделия для помп было выделено почти 27 миллионов рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что страховые компании до сих пор не выплатили переболевшим коронавирусной инфекцией медикам региональную страховку в размере 50 тысяч рублей. Сейчас эту проблему пытаются решить депутаты Законодательного Собрания.