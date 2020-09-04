Диабетики не могут получить жизненно важное оборудование из-за ошибки

Больные сахарным диабетом не могут получить положенные расходные материалы к инсулиновым помпам. Опять. Выданные им ранее запасы закончились, а новые в аптечный склад ещё не поступили. В «Призыв» обратилась диабетик Ольга Макарова. Она же возглавляет региональную ассоциацию по данному заболеванию. Сегодня расходники для инсулиновой помпы Ольге пришлось купить за свой счет. Стоит оборудование недешево: 1 коробка (10 штук) — 8800 рублей. Их хватит на месяц.

— У нас всё стоит, расходные материалы в аптеку не завезены. Никто ничего не знает. В облздрав я уже устала звонить – там одни обещания и «завтраки». Я сегодня за свой счет закупаю себе расходные материалы и подаю заявление в прокуратуру на возмещение денег. У меня сейчас стоит последний катетер, я больше не могу тянуть, — говорит Ольга Макарова, заместитель председателя ВРО ОООИ «РДА». – Если передержать старый катетер, начинается кристаллизация инсулина и неверно идет подача базального инсулина. Это чревато последствиями, в какой-то момент начинаешь улетать в высокие сахара.

Расходники к инсулиновым помпам льготники должны получать бесплатно.

Закон о выдаче федеральным льготникам бесплатных расходников к инсулиновым помпам и тест-полосок вступил в силу ещё в 2019 году. Во Владимирской области оборудование в аптечные склады завезли лишь в начале 2020-го. И так получилось, что запасов хватило лишь до лета. Сейчас диабетики с инвалидностью, в том числе и дети, не знают, когда возобновится выдача. Рецепты, выписанные врачом, у многих из них берут просто на хранение и говорят «ждите», либо просто не принимают. До этого расходные материалы выдавали сразу на квартал, по 3 коробки катетеров и резервуаров.

— От аптек, по большому счету, многое не зависит. Закупку производит департамент здравоохранения. У одной женщины, которая обратилась к нам в ассоциацию, в аптеке не приняли рецепт, потому что не было таких расходников. Пациентка попросила, чтобы заведующая написала официальный отказ, по какой причине у неё не берут рецепт. После чего вызвали охрану и вывели её из аптеки, — рассказывает о недавнем инциденте Ольга Макарова.

«Призыв» дозвонился в эту аптеку, которая находится на проспекте Ленина, и здесь нам пояснили, что часть льготного оборудования для помп действительно отсутствует.

— Приходите с рецептами. Если сейчас в наличие нет, мы вас на очередь возьмем. Потому что от департамента ещё часть расходников не подвезли. У нас в наличие есть резервуар ММТ 332А, а если у вас 339 – мы берем на очередь, — пояснили в льготном отделе аптеки.

За лекарственное обеспечение и фармацевтическую деятельность в облздраве отвечает Евгений Тяпкин. «Призыву» он пояснил ситуацию с задержкой поставки расходников для помп. Она возникла из-за того, что изначально в облздрав поставили не ту «расходку», которую заказывало ведомство. Для решения проблемы сюда был вызван главный областной эндокринолог.

— Люди не останутся без «расходки» для помп. Мне сегодня эндокринолог составляет пофамильный список, кому она нужна в экстренном порядке. И всё будет передано в ближайшее время. Не надо людям покупать оборудование за свой счет! Мы всё купим достаточно быстро, уже на днях. Деньги выделены, — заверил Евгений Тяпкин, заместитель директора департамента здравоохранения.

«Призыв» будет следить за ситуацией. Ранее мы сообщали, что федеральным льготникам Владимирской области предложили выбрать между соцпакетом и денежной компенсацией.