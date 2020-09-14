Девять фильмов сняты по книгам Татьяны Поляковой. Помните, какие?

Татьяна Полякова – известная писательница, работающая в жанре авантюрного романа. Родилась она 14 сентября 1959 года во Владимире. Окончила филологический факультет Ивановского государственного педагогического института. Сочинять Татьяна начала ещё в четвертом классе – это были приключенческие романы в духе «Острова сокровищ». Первые публикации автора появились в конце 90-х годов. Литературный дебют – повесть «Ставка на слабость». С техникой «не дружит», придуманные истории записывает в тетради. За время писательской карьеры написала более 85 книг, которые разошлись общим тиражом более 50 миллионов экземпляров. По её книгам снято девять фильмов. Попробуйте по краткому описанию и фотографии вспомнить эти кинокартины.
Обсуждение 2
Есть ещё один фильм «Девичий лес «, по мотивам книги «У прокурора век недолог»
А где сейчас живет Татьяна? Уехала в Москву?