Девочка из Владимира борется за звание самой красивой в России

Голосование проходит в Интернете

12-летняя Дарья Белова принимает участие в конкурсе «Самая красивая девочка России». Жительница Владимира прилежно учится в школе № 6. Она уже семь лет занимается хореографией и танцует в ансамбле «Любава». С народным коллективом Даша постоянно участвует во всероссийских и международных фестивалях. Также школьница является стипендиатом конкурса в номинации «Таланты», которую проводит общественная организация «Милосердие и порядок». В конкурсе красоты Даше предложила поучаствовать мама.

Для нас это новые эмоции, необычные соревнования. Мы ни разу до этого не участвовали в конкурсах подобного формата. Даша всегда побеждала в коллективе, а тут её личные стремления. У неё такой возраст сейчас, что для становления самооценки это пойдет на пользу. Мы поддерживаем дочку, — говорит Мария Белова, мама девочки.

Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит каждый год.

В конкурсе могут принять участие девочки от 0 до 17 лет. Победители определяются в каждой возрастной категории. Онлайн-конкурс проводится бесплатно. За каждого участника можно оставить один голос с одного устройства. Все, кто хочет поддержать талантливую и красивую Дарью Белову, могут пройти по этой ссылке и проголосовать за неё. Зрительское онлайн-голосование проходит с 1 сентября по 27 декабря. Голосование жюри — с 28 декабря по 29 декабря. Объявление победителей состоится 31 декабря.

Ранее «Призыв» сообщал, что многодетную маму из Коврова признали одной из первых красавиц страны.

Татьяна Данилова

Фото из архива семьи Беловых


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