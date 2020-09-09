Детей начали прививать от гриппа

Вслед за взрослым населением Владимирской области на прививку от гриппа приглашают детей. В регион поступило 50 тысяч доз вакцины. Препарат отечественного производства. Он содержит именно те штаммы вируса гриппа, которые по прогнозу специалистов будут распространены в этом году на территории России. Как пояснили «Призыву» в пресс-службе облаздрава, вакцина не содержит консервантов и адаптирована именно для детей и беременных женщин. В школах и детсадах уже начали выдавать согласия на проведение прививок.

— Вчера дочка принесла из школы согласие на подпись. Сказано, что это препарат «Совигрипп», марка та же, как и в прошлые годы, так сказать, проверенный, — рассказала «Призыву» жительница Владимира Татьяна Петрова.

Ранее в регионе стартовала масштабная иммунизация от гриппа взрослого населения. Область получила 180 тысяч доз вакцины. Бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту жительства, а также в мобильном комплексе. Он работает на парковке у гипермаркета «Глобус». Медики принимают всех желающих совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность. В будни мобильный пункт работает с 10.00 до 17.00, в выходные – с 10.00 до 15.00.

Ранее «Призыв» сообщал, что главный внештатный пульмонолог облздрава порекомендовал жителям региона пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса. По словам Игоря Петрякова, оснований не доверять разработке отечественных специалистов у него нет.