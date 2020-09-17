Департамент образования объяснил цены на школьное питание

Департамент образования разъяснил «Призыву» порядок ценообразования и разработки меню горячего питания в школах Владимирской области. Власти предоставили полную свободу действий местным администрациям и руководству образовательных учреждений. Они могут сами решать, сколько и кому компенсировать за питание и чем кормить учеников младших классов, а чем старшеклассников.

Путаница возникла из-за того, что с нового учебного года начальное звено стало питаться бесплатно за счет федеральных средств. Качество и состав блюд резко выросли. Это отмечают и дети, и педагоги. Ученики стали охотно ходить в столовую, потому что во время завтрака обязательно дают фрукты, целые, а не половинки, как было прежде.



Но основная школа (среднее и старшее звено) остались на попечении местных властей и родителей. И меню для этих учеников не улучшилось. Более того, еще и выросли цены. В Гороховце, например, завтрак в минувшем учебном году стоил 35, обед — 50, а стало 58 и 65 соответственно. А жительница Камешково Ирина Кислицына возмущена, что обед подорожал сразу до 70 рублей. Тем, кто посещает школы во вторую смену, завтраки не достаются, приходится питаться по меню обеда. А это дороже.

— Стоимость горячего завтрака в разных образовательных организациях может различаться. Решение о стоимости завтрака принимается администрацией образовательной организации, исходя из объективной стоимости набора продуктов, необходимых для приготовления блюд, входящих в состав горячего завтрака, величины торговой наценки. При этом при определении стоимости может быть учтено мнение родительских объединений, в частности, могут учитываться решения общешкольных родительских собраний, — ответили «Призыву» в департаменте образования.

Цена горячего завтрака для обучающихся 5 — 11 колеблется от 29,5 до 58 рублей.

Мы адресовали в департамент образования вполне конкретные вопросы, но получили размытые ответы и множество ссылок на федеральное законодательство. Такие разные цены на завтраки и обеды в школах области зависят от одного — финансового положения местных властей. В бюджетах после пандемии не хватает средств, ответственность за горячее питание основной школы решили переложить на родителей. Поэтому во многих городах и районах убрали льготы, компенсации части стоимости питания.

А вот с ростом цен на обеды вообще интересная история. Школьные столовые обеспечивают комбинаты питания. Они закупают продукты и готовят бесплатный завтрак для начальной школы и дорогой обед для среднего звена. Деньги поступают из разных источников: из федерального, местного бюджетов и от родителей. Но отчитываться за качество питания нужно только по федеральным деньгам. Поэтому и выходит перекос. «Началку» кормят по максимуму, а остальных — насколько хватит денег. Никто не умаляет стараний поваров в школьных столовых. Это действительно тяжелый труд, детей кормят хорошо, в столовых чисто и опрятно. Но факт остается фактом — социальные завтраки и обеды для основной школы существуют в противовес меню начального звена. И эта разница особо ощутима во Владимире.

Официальный запрос «Призыв» направил и в администрацию областного центра. В мэрии были недовольны предыдущим материалом о появлении социального завтрака в школах города. Но не опровергли этого. И до сих пор не высказали свою официальную версию изменений по горячему питанию в школах.