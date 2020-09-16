Дату уплаты налогов предложили перенести

Бюджетный комитет Законодательного Cобрания Владимирской области подготовил поправки в Налоговый кодекс. Они касаются сроков уплаты налоговых взносов. Депутаты настаивают, что дату надо перенести на три месяца. Сегодня все налогоплательщики имеют право платить по счетам до 1 декабря. Квитанции традиционно формируются в сентябре-октябре и рассылаются в личный кабинет или почтой. У владельцев квартир, домов, земельных участков и машин есть 2-3 месяца, чтобы расквитаться с налоговом бременем, в том числе по частям. Теперь же депутаты хотят сдвинуть срок на 1 сентября.

— Выполнение дорожной кампании зависит от налоговых поступлений. Уже лето наступило, надо ремонтировать дороги и тротуары, а денег нет. Возникают кассовые разрывы. Если сместить сроки, то деньги уже успеют поступить в бюджет, — считает председатель бюджетного комитета Михаил Максюков.

Налогоплательщикам предлагают раньше оплачивать свои счета.

Депутаты подготовили законодательную инициативу и направили ее в ГосДуму. Они уверены, что на платежеспособности граждан изменение сроков не отразится, а вот на своевременное пополнение казны повлияет.

Достаточно посмотреть отчетность Владимира по налоговым поступлениям, чтобы убедиться в справедливости замечаний депутатов. Так, план 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу — по 91 миллиону рублей. По факту за первое полугодие поступило 9 миллионов рублей, это меньше 10%. Такая же картина и по транспортному налогу. План — 194 миллиона рублей, факт — 26 миллионов рублей, 13,4 %.



Ранее «Призыв» сообщал, что новый порядок распределения поступлений транспортного налога оказался несправедливым. Депутаты ЗС заметили, что часть территорий остались без денег на дорожный ремонт.