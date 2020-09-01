Что изменится в жизни россиян с началом осени

С 1 сентября дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны быть не менее одного раза в день быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Обеспечение питанием будет осуществляться за бюджетные средства, регионы смогут получить на эти цели субсидии из федерального бюджета.

Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, должны полностью завершиться в сентябре 2023 года. Таким образом, к 1 сентября 2023 года не должно остаться ни одной школы в нашей стране, где не было бы организовано бесплатное, качественное, контролируемое обществом питание для школьников начальных классов.

Закон четко прописывает также требования к детскому питанию. Оно должно быть здоровым — при производстве продукции для детского питания не должно использоваться сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ. «Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей», — сказано в законе.

Кроме того, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню.