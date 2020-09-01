Что изменится в жизни россиян с началом осени

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Какие законы вступают в силу в сентябре
Большинство изменений в российском законодательстве связано с наступлением учебного года. Так младшеклассники должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, а братья и сестры будут посещать один садик и школу. Законодательно закрепляется принцип единой системы воспитания и образования в России. Льготники, имеющие право на государственную соцпомощь, получат социальные сертификаты на приобретение необходимых товаров или услуг. Досрочно погасившие свой кредит россияне смогут возвратить часть страховой премии. Гражданин сможет объявить себя банкротом, не прибегая к судебной процедуре. Иностранные собственники жилья получают право перевезти своих родственников в РФ. Ужесточатся требования к организаторам азартных игр. Подробнее о законодательных нововведениях первого месяца осени читайте в этом материале.
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Бесплатное горячее питание для младшеклассников
С 1 сентября дети, обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях, должны быть не менее одного раза в день быть обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Обеспечение питанием будет осуществляться за бюджетные средства, регионы смогут получить на эти цели субсидии из федерального бюджета.
Все мероприятия, связанные с организацией горячего питания для младшеклассников, должны полностью завершиться в сентябре 2023 года. Таким образом, к 1 сентября 2023 года не должно остаться ни одной школы в нашей стране, где не было бы организовано бесплатное, качественное, контролируемое обществом питание для школьников начальных классов.
Закон четко прописывает также требования к детскому питанию. Оно должно быть здоровым — при производстве продукции для детского питания не должно использоваться сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ. «Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей», — сказано в законе.
Кроме того, образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте информацию об организации питания школьников вплоть до ежедневного меню.
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Воспитательная составляющая образования
Вступают в силу поправки в Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся. Этот законопроект направлен на реализацию новых норм Конституции, в которых закреплен принцип единой системы воспитания и образования в России, а также обязанность государства создавать условия, способствующие воспитанию в детях патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Законом «предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».
Закон раскрывает механизм организации воспитательной работы, которая в течение года с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2021 года должна стать составной частью всех образовательных программ.
«Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями», — сказано в пояснительной записке.
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Приоритетное зачисление в школу или детсад родных братьев и сестер
С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детский сад, в которых учатся их родные братья или сестры.
«Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается, — сказал парламентским журналистам Вячеслав Володин. — В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре, а родители вынуждены водить детей по разным школам и садам».
Вячеслав Володин отметил, что ранее некоторые субъекты РФ пытались решить эту проблему на уровне регионального законодательства. «Однако практика показала, что только установление такого порядка федеральным законом может оградить региональные и муниципальные власти, а также администрации школ от возможных формальных претензий», — сказал председатель ГД.
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Социальные сертификаты на необходимые товары и услуги
С 1 сентября вступает в силу Закон о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон предполагает, что государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере предоставляются потребителю таких услуг за счёт бюджетных средств при наличии у него документа — социального сертификата, который даёт его держателю право получить такие услуги в определённом объёме и на определённых условиях, а также выбирать исполнителя этих услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, в том числе из списка негосударственных организаций. Таким образом, новый федеральный закон должен обеспечивать повышение качества оказания государством услуг в социальной сфере.
Сам социальный сертификат будет формироваться в электронном виде. Порядок оформления, форма и содержанием сертификата устанавливается правительством РФ. За правильность формирования сертификата отвечает высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ и местной администрации муниципального образования. Социальный сертификат может предоставляться и на бумажном носителе, если такая возможность будет предусмотрена федеральными законами
Электронный социальный сертификат будет содержать показатели, характеризующие качество оказания государственной социальной (муниципальной) услуги, в том числе объём оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и объём финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Сертификаты могут быть трёх видов:
— продуктовый социальный — заменяет стандартные продуктовые наборы;
— на товары длительного пользования — для приобретения необходимой бытовой техники и электроники (телевизоры, холодильники, стиральные машины, ноутбуки, газовые плиты, электрические плиты, пылесосы, электрические чайники, микроволновые печи);
— на детские товары — выдается семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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Возврат страховки при досрочном погашении кредита
С 1 сентября вступают в силу поправки в статью 958 части второй Гражданского кодекса РФ о последствиях досрочного прекращения договора страхования. Законопроект позволит обеспечить возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит.
Устанавливается, что при полном досрочном погашении кредита банк обязан вернуть заемщику часть страховой премии по договору страхования за вычетом суммы страховой премии, исчисляемой пропорционально времени, в течение которого действовало страхование (при отсутствии страховых случаев).
Кроме того, устанавливается право заемщика расторгнуть в течение 14 календарных дней со дня выражения заемщиком согласия на получение страховой услуги договор страхования и получить уплаченную страховую премию в полном объеме при отсутствии событий, имеющих признаки страхового случая.
В случае отказа заемщика от заключения договора страхования или при отказе от него банк вправе увеличить размер процентной ставки по договору кредита (займа) до размера процентной ставки, установленной на дату предоставления кредита для кредитов, предоставляемых без заключения договора добровольного страхования.
До этого в законодательстве не было единой нормы, которая бы регулировала процедуру возврата части страховки для добросовестных заемщиков. Этот вопрос регулировался подзаконными актами, и зачастую сумма и возможность возврата зависели от желания страховой компании. Нередки были случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии. Принятыми поправками был устранен данный правовой пробел.
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Внесудебный механизм банкротства граждан
С 1 сентября граждане смогут банкротиться в упрощенном порядке через МФЦ. Нововведения коснутся тех, чьи долги составляют от 50 000 до 500 000 руб., если приставы не смогли найти у них имущество и прекратили исполнительное производство. Должник обязан указать всех кредиторов и размер долгов, перечень которых МФЦ опубликует в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве вместе с сообщением о возбуждении внесудебного банкротства. Предполагается, что эта процедура займет шесть месяцев. Услуги арбитражного управляющего не понадобятся.
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Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ
Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для фактического проживания другим иностранным гражданам. Изменение в первую очередь направлено на наших соотечественников, которые после развала СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ.
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Поддержка социально ориентированных НКО
С 15 сентября если СО НКО надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ. Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов.
В качестве главной преференции для таких организаций станет возможность получения бюджетных субсидий из всех уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Также такие организации смогут претендовать на:
1) получение во владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества;
2) использование бесплатного эфирного времени на государственных и муниципальных теле- и радиоканалах, бесплатной печатной площади в государственных и муниципальных периодических печатных изданиях, а также на размещение своих информационных материалов некоммерческой организации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) организацию государственными органами и органами местного самоуправления курсов повышения квалификации и обучающих мероприятий для работников и добровольцев таких организаций.
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Перевод осужденных поближе к родственникам
Осужденные к принудительным работам и лишению свободы смогут отбывать наказание в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников. К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября.
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Ужесточение требований к организаторам азартных игр
С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах. Действующие лицензии надо переоформить. Также составлен закрытый перечень мероприятий, в рамках которых организатор азартных игр в букмекерской конторе вправе определять событие, от которого зависит исход пари. Организатор азартных игр может предоставлять одну из следующих услуг:
— заключить с участниками азартных игр основанные на риске соглашения о выигрыше;
— организовать заключение основанных на риске соглашений о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартной игры.
Также определены особенности приостановления действия и аннулирования лицензии на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях.
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Истекает срок обращения за кредитными каникулами и детскими выплатами
Напоминаем, что 30 сентября истекает срок, в течение которого:
- заемщики, заключившие до 3 апреля 2020 года кредитный договор, вправе обратиться за «кредитными каникулами»;
- семьи с детьми могут обратиться за назначением выплат, предусмотренных Указами Президента РФ в связи с распространением коронавируса.
Успейте получить все положенные вам выплаты!
Также истекает срок, когда договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении ТО.
Обсуждение 1
вот теперь мне стало ясно, почему во Владимире так много строится жилья…см. п.8