Член комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области» привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

В результате рассмотрения материалов дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок по жалобе ООО «Верея» при проведении электронного аукциона на закупку лекарственного препарата для медицинского применения (МНН: Салметерол+Флутиказон) для обеспечения отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории Владимирской области, при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в целях их социального обеспечения, руководителем Владимирского УФАС России было принято решение признать должностное лицо – члена комиссии (председатель комиссии) по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных заказчиков Владимирской области (на момент совершения правонарушения) виновной в совершении административного правонарушения, и привлечь к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 18 333 руб. 12 коп. в доход бюджета.