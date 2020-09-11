Число жертв коронавируса приближается к 200

Во Владимирской области число жертв коронавируса приблизилось к 200. За сутки умер еще один пациент с COVID-19. Таким образом, опасная инфекция уже унесла жизни 199 человек. На сто тысяч населения умерли 14,4 жителя региона. Впрочем, летальных случаев стало меньше. За последние три недели не пережили вирус 8 человек. Для сравнения, с 1 по 18 августа в регионе был зафиксирован 51 летальный исход от COVID-19.

При этом число людей, у которых обнаружили коронавирус, растет. Сегодня зафиксированы 33 новых случая заражения. Это максимальный прирост с середины лета. Треть всех инфицированных проживает во Владимире. За 24 часа в городе 11 положительных тестов на COVID-19.

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом растет.

По 4 случая заражения в Гусь-Хрустальном и Вязниках. По 3 заболевших в Муроме и Селиваново. 2 человека в статистику распространения инфекции добавили Ковров и Юрьев-Польский. По одному заразившемуся в Петушках, Меленках, Суздале и Александрове. Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 6647 случаев заболевания.

Активными носителями вируса являются 797 человек. Выздоровел 5651 пациент с COVID-19. Только сегодня больничный закрыли 17 жителей области.

На этом фоне первый вице-губернатор прокомментировал слухи о возможном возвращении ограничительных мер, связанных со второй волной коронавируса. По словам Сергея Шевченко, на данный момент роста заболеваемости нет. В среднем госпитализируют в сутки от 20 до 25 человек.

— То, что мы пережили в первой волне коронавируса, мы прекрасно помним. Как это все отразилось и на экономике, и на наших жителях. Все оказались в необычных условиях и перестраивались очень быстро. При этом масса проблем возникла и в образовательной сфере, и в здравоохранении, и культуре, и в остальных направлениях, которые мы ведем в социальном блоке. Все они были перестроены. Что касается перспектив, то я хочу сказать, что у нас пока никаких официальных установок по этому поводу нет, — отметил Сергей Шевченко.

Всего в больницах региона сейчас лежат около 300 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. 22 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.