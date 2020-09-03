Число заражений COVID-19 перевалило за 30 в сутки

Во Владимирской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки зафиксирован 31 новый случай заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Так много инфицированных не было с июля. А накануне, 1 сентября, положительные тесты получили 29 человек.

Больше всего заболевших в Гусь-Хрустальном и Владимире: заразились соответственно 7 и 6 местных жителей.

Пять человек заболели в Коврове, по три в Вязниках, Кольчугино и Суздале. Два пациента добавил в статистику коронавируса Александров, по одному — Юрьев-Польский и Гороховец. Таким образом, за сутки COVID-19 заразились жители 9 районов области.

Всего за время пандемии опасный вирус диагностировали у 6 405 жителей региона. 5 537 из них выздоровели. В том числе 2 сентября закрыли больничный 17 пациентов. Не пережили болезнь 195 человек. К счастью, за минувшие сутки новых летальных исходов не зафиксировано.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области стремительно растет число активных носителей коронавируса. За последний месяц лета болеющих ковидом людей стало в два раза больше, чем месяцем ранее.