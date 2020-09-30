Число заболевших ковидом планомерно растет

Новый день и новый антирекорд во Владимирской области по количеству заболевших COVID-19 за сутки. Еще у 43 жителей региона подтвердился коронавирус, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Такой высокий показатель был зафиксирован последний раз 20 июля. Накануне число заболевших было меньше — 41. Примечательно, что тенденция увеличения числа заболевших в районах области продолжается.

За время пандемии инфекцию подтвердили у 7295 человек.

В лидерах по инфицированным за минувшие 24 часа оказался Гусь-Хрустальный. Он добавил в статистику распространения инфекции 9 заболевших. Далее следует Владимир и Муромский район — 8 и 6 случаев соответственно. 5 человек заболели в Вязниковском районе, 4 – в Гороховецком, 3 – в Суздальском. По два положительных теста получили пациенты из Юрьев-Польского, Селивановского и Ковровского районов. По одному случаю отмечено в Судогодском районе и Радужном.

Ранее «Призыв» сообщал, что правительство рекомендовало региональным властям усилить контроль за распространением коронавируса в школах. Сколько школьников сейчас болеют коронавирусом во Владимирской области – точно неизвестно. Но случаи COVID-19 в учебных учреждениях уже фиксируются.