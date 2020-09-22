Число заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч

Общее количество заразившихся COVID-19 превысило во Владимирской области 7 тысяч. Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 7003 человек. Преодолело новую психологическую отметку и число активных носителей вируса. В данный момент в регионе болеют 1013 человек. Накануне цифра была ниже – 994. Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 34 новых пациентах.

В лидерах по заболеваемости остается Владимир. За сутки областной центр прибавили 9 человек в статистику распространения коронавируса. Далее следует Александровский район – плюс 8 заболевших. 5 человек заразились в Ковровском районе, 4 – в Юрьев-Польском. По 3 положительных теста получили жители Петушинского и Суздальского районов. По 1 случаю зарегистрировано в Гороховецком и Судогодском районах.

За сутки инфицированы еще 34 человека.

После двухдневного затишья обновилась статистика по выздоровевшим. За сутки больничный закрыли 15 человек. Летальных случаев нет. Всего же за время пандемии не пережил осложнений, вызванных инфекцией, 201 житель области.

Ранее «Призыв» сообщал, что с началом учебного года школьники Владимирской области начали активно болеть ОРВИ. На карантин закрыто уже 18 классов.