Число больных коронавирусом удвоилось за месяц

Во Владимирской области всего за один месяц активных носителей коронавируса стало в два раза больше. Если 1 сентября болели всего 653 человека, то 30 сентября число пациентов с ковидом увеличилось до 1167. Такой стремительный рост последний раз отмечался в начале лета. И понять причины происходящего легко — все больше людей получают положительные тесты на COVID-19, при этом все меньше закрывают больничный.

Так, с 26 июля график по новым случаям заражения уверенно опережает кривую выздоровлений. Бывают дни, когда число пациентов, победивших болезнь, равняется нулю. Летом картина была прямо противоположная. На пике одновременно отрицательные результаты анализов получили 164 носителя вируса, а заразилось в три раза меньше людей.

Растет и среднесуточный показатель заражения.

Если в августе он был равен примерно 24, то в конце сентября приближается к 40. Сегодня COVID-19 подтвердили у 43 жителей области. Так много заболевших последний раз было 20 июля. Но потом эта кривая резко пошла вниз. Сейчас ожидается только подъем.

Специалисты не исключают возврат к антирекордам весны. Максимальный показатель по инфицированным был отмечен 18 мая. Тогда заболели 99 человек. А за 4 дня до этого в регионе были подтверждены 46 случаев ковида. Стремительный рост область уже проходила. При этом тогда не работали школы и детские сады, а часть коллективов перевели на удаленку.

Сейчас дети вернулись за парты. Только в областном центре с начала учебного года зафиксированы 18 случаев заражения коронавирусом в школах и детских садах. Большинство коллективов не разобщены, и рекомендаций переводить людей на удаленку пока тоже нет.

Жители области уже начали забывать о мерах предосторожности. На улицах и в магазинах толпы народа. Скученность способствует распространению инфекции. Между тем еще один важный показатель стремится вверх. Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня 1,26. Это значит, один заразившийся передает болезнь 1,26 человека. Летом он иногда падал до 0,8.

Коэффициент распространения вируса в регионе сегодня — 1,26.

Настораживает и рост летальных исходов. За неделю подтвердили сразу 13 смертей от коронавируса. Всего за сентябрь болезнь унесла жизни 22 жителей области. При этом в начале и середине месяца показатели пошли на спад. Но сейчас — новые антирекорды.

Всего за время пандемии ковидом заразились 7295 человек. Победили болезнь 5912 жителей области. Не пережили осложнений, вызванных коронавирусом, 216 пациентов.

Ранее «Призыв» сообщал, что рост числа заразившихся коронавирусом, спровоцировал слухи о переходе на дистанционное образование.