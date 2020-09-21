Число болеющих COVID-19 приближается к тысяче

Число активных носителей COVID-19 приближается к новой психологической отметке. В данный момент во Владимирской области болеют 994 человека. Накануне цифра была ниже – 962. Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. С 8 сентября ежедневно регистрируется 30 и более случаев заражения коронавирусом. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 32 новых пациентах.

Больше всего заболевших во Владимире и Гороховецком районе. За сутки они прибавили по 6 человек в статистику распространения коронавируса. По 5 заболевших в Гусь-Хрустальном и Петушинском районах, 4 — в Судогодском, 3 – в Селивановском. 2 положительных теста получили жители Суздальского района. 1 случай зарегистрирован в Юрьев-Польском районе. Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6969 человек.

За сутки инфицированы еще 32 человека

Вторые сутки во Владимирской области не регистрируется летальных случаев. Но нет и выздоровлений. Всего же за время пандемии не пережил осложнений, вызванных инфекцией, 201 житель области.

Ранее «Призыв» сообщал о штрафах, которые грозят туристам, вернувшимся из-за границы и не сдавшим тест на коронавирусную инфекцию.