Число болеющих COVID-19 приближается к новой психологической отметке

Во Владимирской области стремительно растет число активных носителей коронавируса. На данный момент болеют 689 человек. Увеличивается и суточный прирост инфицированных. За минувшие 24 часа зафиксировано 32 новых случая заражения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заболевших, как и накануне, во Владимире и Гусь-Хрустальном. Там заразились соответственно 7 и 6 местных жителей.

Четыре человека заболели в Муромском районе, по три — в Ковровском, Вязниковском и Суздальском. Два пациента добавил в статистику коронавируса Меленковский район. Меньше всего заболевших в Юрьев-Польском, Петушинском, Собинском и Камешковском районах – по одному человеку.

За время пандемии вирус диагностировали у 6 437 жителей региона.

5 552 из заболевших выздоровели. 3 сентября закрыли больничный 15 пациентов. Не пережили болезнь 196 человек. За минувшие сутки зафиксирован один летальный случай.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области снова разрешены спортивные массовые мероприятия с участием зрителей. Правда, есть условие: болельщики допускаются только на соревнования, проходящие на открытом воздухе.