Число болеющих COVID-19 приближается к девяти сотням

Число активных носителей COVID-19 планомерно растет и приближается к новой психологической отметке. В данный момент во Владимирской области болеют 879 человека. Накануне цифра была ниже – 868. Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. С 8 сентября ежедневно регистрируется 30 и более случаев заражения коронавирусом. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 32 новых пациентах.

По-прежнему в лидерах по заболевшим Владимир. За сутки областной центр прибавил 6 человек в статистику распространения коронавируса. Такая же цифра у Гусь-Хрустального района. По 4 заболевших в Селивановском и Гороховецком районах, по 3 – в Ковровском и Вязниковском. По 2 положительных теста получили жители Александровского и Суздальского районов. Меньше всего заболевших в Кольчугинском и Камешковском районах – по одному человеку.

Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6772 человек.

При этом за прошедшие сутки больничный закрыли сразу 21 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 199 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что рост заболеваемости коронавирусом в регионах, в том числе и во Владимирской области, может быть связан с отпусками. Об этом заявил министр здравоохранения страны.