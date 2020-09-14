Чиновников наказали за плохую работу с перевозчиками

Конкурсы среди перевозчиков на пригородные и межмуниципальные маршруты перенесли на неопределенный срок. Транспортные компании продолжат работать по временным договорам. Скандал вокруг работы автобусов и недовольство перевозчиков стали угасать. Прокуратура обнаружила нарушения в организации конкурсов и выписала предписание на их устранение. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Алексей Косилов получил выговор за ненадлежащую работу по этому же вопросу.



В течение лета чиновники вырабатывали новый регламент и стандарты для перевозчиков. Повторно выставлены на торги маршруты с бюджетным финансированием. Отсрочили конкурсы на бывшие «бигановские» маршруты.

Роман Годунин, врио вице-губернатора Владимирской области

Регулярно провожу встречи с перевозчиками. И у нас сейчас хороший контакт налажен с ассоциацией перевозчиков.

Недостаточно с ними было взаимодействия, поэтому были жалобы в прокуратуру и СМИ. В настоящий момент все решаемо.

Еще один момент у нас спорный был — по переходу на фиксированный тариф для заезда на вокзал.

Раньше брали процент с билета. Но вокзал недополучал прибыль. Сейчас договоры из 71 подписали 65 перевозчиков.

Сгладили острые моменты и пришли к общему знаменателю.

Доходы перевозчиков во время пандемии упали, по официальным данным, на 30%.

Один раз региональные власти оказали поддержку транспортным компаниям и выделили 5-миллионную субсидию на возмещение потерь по топливу за рейсы пустых автобусов. ГУП «Владимирский автовокзал» так и не рассчитался с долгами перед перевозчиками. Всю прибыль с билетов он оставил себе. Долю перевозчиков, по мнению их самих, он перечисляет очень неохотно. Сейчас предприятие должно порядка 10 миллионов рублей.



По информации администрации области, пассажиропоток увеличился до 92%, и ситуация на рынке перевозок налаживается. Вместе с тем, на сайте автовокзала до сих пор висит предупреждение, что расписание в связи с многочисленными отменами рейсов меняется. Кроме того, как «Призыв» сообщал ранее, областные власти готовы потратить 42 миллиона рублей на создание новой программы развития транспортной сети и исследования схемы перевозок. Изменения будут уже после ее разработки. А это случится не раньше осени 2021 года.