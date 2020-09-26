Чиновники сэкономят на главной новогодней елке Владимира

Владимирская мэрия отказалась от покупки и реконструкции главной новогодней ели, которую ежегодно устанавливают на Соборной площади. Разговоров о потрепанной искусственной ели «Домашняя» ходило много. Власти даже подумывали о дорогостоящей покупке. Но в итоге сделали обратное — в полтора раза сократили расходы на главную ель. Администрация на днях расторговала все контракты на установку и демонтаж декоративных новогодних конструкций в ноябре-декабре этого года. Подрядчики все те же, немного изменился объем работ.

На установку ели «Домашняя» на Соборной площади потратят 563 тысячи рублей.

В этом году главная ель весом 22 тонны останется даже без ремонта. Его делали в прошлые годы. Даже ветви отдельно закупали, чтобы восстановить пушистость зеленой красавицы. Сэкономили и на установке елей «Метелица» (на Садовой площади) и «Снежинка» (у ДК молодежи) — по 375 и 265 тысяч рублей соответственно.

Зато в шесть раз увеличили затраты на ель «Фэнтези» у областного суда напротив площади Победы. На нее потратят 1,2 миллиона рублей. Помимо установки подрядчикам предстоит отремонтировать ограждение, световые фигуры, заменить 265 пластиковых шаров на гирляндах в виде бус, а также несколько световых гирлянд.

Ежегодно администрация закупает все больше украшений для новогоднего оформления центральных улиц. Разноцветные гирлянды, арт-объекты, световые арки и подвески. Всю эту продукцию приобретали через торги, она бережно хранится на складах мэрии.

Суздальская администрация тоже начала готовиться к Новому году. Как «Призыв» сообщал ранее, глава администрации Сергей Сахаров призвал всех уже бронировать отели в Суздале и обещал интересную программу на праздник. К тому времени и Зарядье будет готово.