Чиновники отрицают подорожание горячего питания в школах Владимира

Ученики среднего и старшего звена будут питаться в школах по прошлогодним ценам. Такую информацию только что выдало управление образования города Владимира. Новые сведения появились сразу после публикации «Призыва» о том, что школы собирают на горячее питание по 60 рублей.

— С 1 сентября 2020 года подорожала стоимость завтрака/обеда/полдника в школе. Теперь и завтраки, и обеды, и полдники (если последние разрешат) будут стоить 60 рублей в день, — такие сообщения еще накануне рассылали классные руководители в родительских чатах.

Но после нашей публикации цены сразу поползли вниз. На сайте мэрии появилось официальное заявление: «Для учащихся 5-11-х классов, не пользующихся льготами, стоимость завтрака составляет 40 рублей, обеда — 50 рублей».

Утром образовательные учреждения получили новые указания.

Источники «Призыва» в мэрии сообщают, что те самые 60 рублей в школах начали собирать не по собственной инициативе. Сумму озвучили комбинаты питания, ее поддержали в управлении образования, правда, без надлежащих документов, а потом передумали.

И вот в школьные чаты начали приходить новые сообщения от классных руководителей, которые в этой ситуации оказались крайними.

— Только что получила сообщение нашего учителя: «Объявили, что завтраки останутся по 40 рублей, соберу за всю неделю завтра (160 рублей)», – рассказали родители одной из школ «Призыву».

Как долго планируется удерживать цены на горячее питание для учеников средней и старшей школы, пока неясно. Не исключено, что непопулярное решение примет уже новый состав горсовета.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирскую область поступили средства на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.