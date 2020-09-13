Чиновники не могут договориться об установке новых камер на дорогах

Жителям Владимира не стоит опасаться появления новых автоматических комплексов фотофиксации нарушений ПДД. Все 20 новых стационарных камер, которые собираются приобрести до Нового года, поставят на областных дорогах за пределами города. Исполняющий обязанности вице-губернатора Роман Годунин признался, что пока не может договориться с руководством мэрии на предмет установки комплексов для водителей-нарушителей. Закавыка в том, куда идут деньги автовладельцев. Штрафы поступают напрямую в региональный дорожный фонд. Муниципалитетам ничего не достается. Если ранее с распределением транспортного налога удалось договориться, до половины средств остается на местах, то деньги лихачей остаются камнем преткновения.

— Мы приобретаем только стационарные комплексы. По 20 в год. В прошлом, в этом и в следующем. На все предусмотрено 108 миллионов рублей. Мероприятия направлены на снижение аварийности на дорогах. Также для пополнения дорожного фонда. В этом году уже поступило около 600 миллионов рублей, — говорит Роман Годунин.

В 2020 году камеры «засекли» свыше 1 миллиона лихачей на дорогах области.

Автоматические комплексы фото- и видеофиксации должны строго ставить только в местах концентрации ДТП. Как только аварийность на данном участке дороги становится нулевой, комплекс в идеале должны переставить в другое «проклятое» место. На деле региональные власти экономят собственные средства. Камеры годами стоят на одном и том же месте. Об этих опасных точках знают все водители. Попадают на штраф зеваки и транзитные машины.

Во Владимире камеры стоят на Лыбедской магистрали и в Загородном. По факту это областные дороги. Камеры работают только на скорость. ДТП там не было очень давно. На «Пекинке» стоят два весьма продвинутых комплекса, которые ставил ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород». Они фиксируют тех, кто мчит, проезжает на красный, нарушает рядность и встает за стоп-линию. Тут нарушителей оформляют сотнями.

Любопытно, что региональные власти нашли способ, как работать во Владимире. Переносная камера на платформе автомобиля «Лада-Ларгус» ежедневно несет службу на улице Мира, находясь на парковке у администрации области. Оформляют опять же на скорость.

Несмотря на то, что комплексы регулярно выводят из строя агрессивные водители и что стационарные не приносят больших денег, если стоят в давно известных местах, дорожный фонд пополняется. За год сумма сборов выросла вдвое. В прошлом году только со стационарных комплексов поступило порядка 300 миллионов рублей.

Наверняка и на Рпенском проезде, где планируется разрешить передвигаться со скоростью не меньше 90 километров в час, поставят камеры для нарушителей ПДД. Как «Призыв» сообщал ранее, у региональных властей есть уверенность, что строительство магистрали во Владимире начнется уже в 2021 году.