Чиновник пообещал решить проблему с безработицей за 2 месяца

Уровень безработицы сократится втрое до конца года. Такой утешительный прогноз сделал первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига. Он заверил, что промышленность в регионе чувствует себя отлично, реализуются инвестиционные проекты и наращиваются позиции на рынках экспорта. Многие предприятия в стекольной отрасли и легкой промышленности испытывают нехватку кадров. Вакансии совершенно разные и с большим коридором зарплаты.

Александр Ремига, первый вице-губернатор Владимирской области:

Для того чтобы правильно провести оценку того, что происходило, надо подождать два месяца. Вы увидите, что на бирже труда мы отыграем все позиции.

Безработица снизится в два раза. Все вы знаете, что ряд стимулирующих мер выработан на федеральном уровне.

Люди в упрощенном порядке встали на учет и получали пособие, в том числе 12 130 рублей. Есть все перспективы, что показатель стабилизируется до конца года и снизится максимум до 10 тысяч.

Статус безработного в регионе имеет 31 тысяча человек. Вакансий в службе занятости — 22 тысячи.

Александр Ремига уверен, что при желании жители могли бы найти работу с более высоким доходом, чем максимальное пособие по безработице. Об этом ранее говорил и директор департамента по труду и занятости Андрей Григорьев, который заверил, что безработных все устраивает и они якобы просто не хотят искать место для трудоустройства. Первый замгубернатора заявил, что со дня на день будут введены послабления в режим повышенной готовности. Часть предприятий сферы услуг и госучреждения начнут принимать очно. Это прежде всего касается служб занятости, которые станут лично работать с безработными. Есть вероятность того, сообщил Александр Ремига, что через два месяца пособие по безработице снизится и людям будет невыгодно сидеть дома.