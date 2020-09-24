Четыре класса в школе Владимира закрыли на карантин

Сразу четыре класса одного образовательного учреждения закрыли на карантин по ОРВИ. Речь идет о школе №2 города Владимира. Вспышка заболевания зафиксирована в двух пятых классах, шестом и десятом. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Роспотребназдора. Примечательно, что изначально распустили по домам пять классов, в одном из них учёбный процесс возобновился.

— Наших детей распустили, сказали в классе карантин. Никаких подробностей, обещали пояснить позже. Сначала мы подумали, что в классе вспышка коронавируса, — рассказал «Призыву» отец одного из учеников. — Пришлось ребенка срочно к бабушке отправить. Ходят слухи, что теперь на удаленку детей переведут.

Эпидпорог среди школьников от 7 до 14 лет по области превышен на 11%.

С началом учебного года школьники Владимирской области начали активно болеть ОРВИ. Решение о приостановлении учебного процесса принимается, если недомогание почувствовал каждый пятый ребенок. 20% не пришли в школу – остальных детей распускают домой.

— Карантин вводится на срок не менее 7 дней (равен инкубационному периоду гриппа). Срок может быть продлен, если будут выявлены новые случаи заражения за это время, — пояснила «Призыву» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

За прошедшие семь дней в больницы региона обратились 4416 детей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. Это почти на полторы тысячи больше, чем неделей ранее. Рост отмечается и во Владимире. В городе зарегистрировано 1696 больных ОРВИ, на прошлой неделе было 1413. Эпидпорог среди школьников от 7 до 14 лет превышен почти на 11% по области и на 9% во Владимире. Случаев гриппа не выявлено.

Как не подхватить вирусы в школе, об этом «Призыв» рассказывал здесь.