Человек неба: Дмитрий Пудов совершил 2680 прыжков с парашютом

Про себя Дмитрий Пудов скажет: «Я буду прыгать, пока позволяет здоровье». За 24 года он совершил 2680 прыжков с парашютом. И останавливаться не собирается. Сегодня он инженер по техническому обслуживанию авиационной техники, работает в составе спасательной парашютно — десантной группы. Потомственный военный пришел в МЧС уже на пенсии. В небе – полная концентрация. Особенно, если приходится прыгать вместе с пассажиром.

Прыжками в тандеме Дмитрий занимается 7 лет. На высоту, по возможности, берет видеокамеру. Ради таких съемочных планов стоит шагнуть вниз. Историю любви Дмитрия Пудова и неба расскажет новый выпуск программы «Наши люди»