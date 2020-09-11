Бывший заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен к административной ответственности

Решением Владимирского УФАС  России  от  23  января  2020 года                                                                                       по возбужденному делу  установлены нарушения в действиях  конкурсной комиссии департамента  транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области при  проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Радужный (Межквартальная зона) — Собинка (Автовокзал).

Должностным лицом, занимавшим на момент совершения административного правонарушения должность заместителя директора  департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации  Владимирской области,  члена комиссии для проведения конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок,  принято неправомерное решение о признании потенциального участника конкурса  неподтвердившим  наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, вопреки положениям конкурсной документации.

 Ответственность за нарушения,  выявленные в  процессе   рассмотрения дела,   предусмотрена частью 10 статьей 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении бывший заместитель директора департамента  транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен  к  административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000  (пять тысяч) рублей.

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение