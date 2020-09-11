Решением Владимирского УФАС России от 23 января 2020 года по возбужденному делу установлены нарушения в действиях конкурсной комиссии департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области при проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Радужный (Межквартальная зона) — Собинка (Автовокзал).

Должностным лицом, занимавшим на момент совершения административного правонарушения должность заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области, члена комиссии для проведения конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок, принято неправомерное решение о признании потенциального участника конкурса неподтвердившим наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, вопреки положениям конкурсной документации.

Ответственность за нарушения, выявленные в процессе рассмотрения дела, предусмотрена частью 10 статьей 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении бывший заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.