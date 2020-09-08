Бывший подводник возглавил Владимирский юридический институт

Василий Понкратов назначен начальником Владимирского юридического института ФСИН России. Его уже официально представили коллективу вуза. Новый руководитель прибыл во Владимир из Кирова, где последние 7 лет возглавлял институт повышения квалификации работников Федеральной службы исполнения наказаний. А впервые Василий Понкратов надел погоны 33 года назад, во время прохождения срочной службы на подлодке Тихоокеанского флота. Сейчас он — полковник внутренней службы, кандидат юридических наук, доцент.

Василий Понкратов окончил Пензенский политехнический институт и Рязанский институт права и экономики по специальности «Юриспруденция».

Пресс-служба ВЮИ рассказывает об этапах большого пути нового начальника: начинал в должности инспектора инспекции исправительных работ Земетчинского района УВД Пензенской области, потом перешёл в Рязанский институт права и экономики, где служил на различных должностях профессорско-преподавательского и руководящего состава. В октябре 2012 года назначен на должность начальника Кировского филиала Академии ФСИН России, а в июне 2013 года там же, в Кирове, возглавил учреждение, повышающее квалификацию сотрудников пенитенциарной системы.

Василий Понкратов возглавил владимирский институт после того, как здесь произошла череда скандалов. Сначала под подозрение в получении взяток попал декан (а до этого начальник вуза) генерал-майор Валерий Морозов. А потом, в июне нынешнего года, за злоупотребление должностными полномочиями «замели» действовавшего на тот момент руководителя вуза Сергея Бабурина. Сейчас оба находятся под следствием.