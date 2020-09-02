«Букет нарциссов» Ольги Гуниной: поймай ускользающее счастье

В литературной жизни Владимирской области произошло приятное событие: вышла в свет новая книга Ольги Гуниной «Букет нарциссов. Театральные новеллы и не только» (6+). В нее вошли последние произведения писательницы: лирические новеллы, рассказы для детей, стихи и театральные истории. Ольга Владимировна творит в неповторимом авторском стиле – легком, летящем, ускользающем. Критики метко определили его как импрессионистический, создающий впечатление, что все прочувствовано, а в руках ничего не осталось.

— Мы можем этот момент вспомнить, но мы не можем уже до него дотянуться, — рассуждает Ольга Гунина о своих новеллах. — Потом мы думаем: «Какие мы тогда были счастливые!» А мы даже как-то это и не поняли тогда. Впечатление есть, а удержать в руках нечего! Вот наша жизнь такая!

Вторая книга писательницы «Прошлогодний Дед Мороз» стала победителем литературного конкурса «Владимирская книга-2018» и получила диплом X Международного славянского литературного форума «Золотой витязь» в 2019 году. О новых произведениях, героях своей книги, творческой кухне и планах Ольга Владимировна рассказала в интервью «Призыву».

— Почему рассказ «Букет нарциссов» дал название всей книге?

— Этот рассказ был написан много лет назад. Это реальная история, которая произошла с одной из актрис нашего театра в 2002 году в Магадане. Когда она на сцене рыдала, потому что ничего не помнила. И говорила: «Я всегда мечтала, что мне подарят цветы после спектакля». И рассказ о нарциссизме, но не как психологическом диагнозе, а как черте характера. Она есть у всех руководителей. Только нарциссы могут достигнуть такого уровня. Нормальные люди – нет! Это дается только темпераментом! И часто вырастает из комплекса неполноценности. Поэтому «Букет нарциссов» — это как характеристика людей, которые становятся актерами, и весьма успешными. При любви к зрителю, при любви к искусству, тем не менее, любовь к себе преобладает.

— Сколько правды, а сколько вымысла в ваших театральных новеллах?

— В сборнике много совпадений с реальной жизнью. Цикл «Тео и Лео» списан с моих внуков. Конечно, многое придумано, а вот история про кентавров реально случилась со мной. В рассказе «Часы с кукушкой» мой герой прыгает в речку. Это история произошла с Михаилом Асафовом, а рассказал об этом Игорь Клочков на презентации книги Виктора Малыгина «Новые стихи» во время прошлого фестиваля в 2018 году.

В тех же «Часах с кукушкой» вся история съемок, конечно, придумана, но в ней вставлена еще одна реальная история. Ее рассказал нам один из участников прошлого фестиваля – о своем деде, у которого было 12 сыновей, как их погнали в Сибирь, как они дошли и как он их выгонял на работу березовыми бревнами.

Или родился у меня потрясающий образ Поленьки Катушкиной. Я оттолкнулась от одной истории, которую мне рассказала моя знакомая из ГИТИСа. Вернее, сначала мне рассказала ее мама, которая не узнала свою дочь, когда та вышла в антрепризе столичных актеров. А потом я услышала эту историю от самой актрисы. И в рассказ я ввела и историю, в которой живет мама, и историю, в которой живет ее дочь.

А вот рассказ «Медведь» — это совершенно придуманная история. А образ главного фашиста я списала с нашего актера Владимира Лаптева. Александр Абдулов рассказал Дмитрию Астрахану, а тот потом рассказал мне о том, как один актер уснул, не вышел вовремя в спектакле, и его срочно заменили работником сцены. И я свела в одном рассказе эти фрагменты из жизни, что-то понапридумала – так и получается литературная история.

В каждой моей истории хоть один абзац, но чуть-чуть реальной правды.

— Вы знакомили героев книги со своими новеллами?

— Нет. Один рассказ я написала об Александре Аладышеве. Действительно, я и еще несколько актеров шли в Иерусалиме наверх, к Стене. Мы никак не могли к ней подняться, все время упирались в какие-то стройки. И потом человек, русскоговорящий, которого мы окликнули, повел нас за собой. Он ради нас свернул со своего пути и снова поднялся в гору.

Как Саша играл Гамлета в пещере, как мы потом пили вино, гуляли на другой день в современном Иерусалиме – все это тоже было. И он все время спрашивал: «Мы, наверное, сюда еще вернемся?» И я отвечала: «Ну, конечно. Нужно еще раз приехать. Нужно это понять…» Эти актерские искания довольно характерны, но много в рассказе и придуманного. Я отослала Саше прочитать этот рассказ. Спросила, могу ли я оставить в нем его имя. И он дал согласие.

— Расскажите, пожалуйста, об иллюстраторе вашей книги.

— Татьяна Виданова оформляла большое количество спектаклей в нашем театре как художник. Она из Рязани. С 1994 года она приезжала оформлять ряд спектаклей в Магадане, где мы с мужем когда-то жили и работали. А когда мы переехали во Владимир, то стали ее привлекать и здесь. Она делала с Огаревым «Три сестры» и «Ромео и Джульетту». «Молодая гвардия», «Ханума» — это тоже ее работа! И она же оформляла мою первую книжку «В перепутьях души. Жизнь в наблюдениях психолога», вторую – сборник рассказов «Прошлогодний Дед Мороз» и вот эту. В первой были графические иллюстрации, акварельного, прозрачного типа во второй книге, а здесь насыщенная живопись, все образы решены в театральном таком ключе.

— Почему вы решили включить в свой сборник такие разноплановые произведения: театральные истории, лирические новеллы, рассказы для детей, стихи?

— Я включила в сборник все, что у меня было написано на тот период. А стихи мне посоветовал включить мой муж: «Ну ты же никогда не напечатаешь стихотворный сборник. Ты же не поэт. А у тебя есть очень интересные вещи! Ну, напечатай!». Раньше я писала рифмованные стихотворения, а теперь пишу ритмические, так можно сказать. Ритм есть, есть настроение… Вообще мне говорят, что я могла бы писать белым стихом прозу.

Я собираюсь разместить свои произведения на ЛитРесе. И вот там я выложу отдельно стихи, отдельно произведения для детей, отдельно театральные новеллы, отдельно новогодние, отдельно лирические, отдельно цикл о Поленьке Катушкиной. Я посчитала: получается шесть книг. И вот в ближайшее время я буду этим заниматься. Я хочу идти к читателю вот таким образом!

— Расскажите, пожалуйста, о процессе творчества.

— Когда я сотрудничала с газетой «Призыв» с 2008-го по 2010 год в качестве психолога, у меня были обязательства, что каждую среду к 10 часам я должна прислать главному редактору три с половиной листа печатного текста. И каждую среду в течение двух лет я писала новую статью. У меня вышло большое количество материалов, с которых я и начала писать свои рассказы. То есть через некоторое время я начала создавать не только научно-популярные, но и такие иллюстративные статьи с примерами из жизни своей, других людей и практики моих коллег-психологов.

Темы для статей придумывала сама. Обдумывала их в течение недели, а в среду в пять утра я вставала без всякого будильника, садилась за стол и к половине восьмого писала три с половиной листа. Потом я не писала системно какое-то время, и вдруг я стала творить в любое время, когда у меня есть возможность. Когда у меня появилась нагрузка в театре, я стала много ездить, то стало делать просто.

Я беру телефон с диктофоном и наговариваю на него идеи своих рассказов.

В сборнике есть рассказ «Шоколадница», он немножко обо мне. Я написала его в июне прошлого года, когда мы были с актерами на презентации моей второй книги на Красной площади. Я проснулась в три часа ночи, и эта «Шоколадница» выстрелили у меня в голове с начала до конца. Я взяла телефон, пошла в другую комнату, закрыла плотно двери и в течение 25 минут надиктовала полностью от начала до конца этот материал. А обработала его только через шесть месяцев, перед Новым годом. Конечно, что-то дописывая и переделывая. Когда я надиктовываю, там есть определенный нерв, определенное состояние. И это очень передается мне в последующей работе над рассказом.

Я очень хорошо думаю в полете, в дороге. Я люблю двигаться, у меня нет стресса, страха. Во мне что-то открывается. И шум поезда, вокзала добавляет атмосферу моим аудиозаписям и возвращает меня к определенным состояниям, когда я это расшифровываю.

Иногда я должна себя заставлять, чтобы писать. Я не должна ждать свободного времени, я не должна ждать плохой погоды, когда буду сидеть дома. И, оказывается, я так могу писать тоже. Вот сегодня я должна написать эту новеллу, я села и написала.

— Когда состоится презентация новой книги?

— 24 сентября в областной библиотеке им. Горького. Там меня должны принять во Владимирское отделение Союза писателей России. Сейчас документы оформляются. Я туда ходила, меня там поощрили после первой книги. Порекомендовали писать дальше, дали дельные советы. Я очень была довольна, хотя полгода не решалась к ним прийти.

Я очень надеюсь, что ко мне придут на презентацию герои моих рассказов. В том числе и новеллы «Колея надежды». Она о лыжниках. В основе рассказа тоже лежит реальный факт. В нашем городе живет супружеская пара, которой уже исполнилось 50 лет совместной жизни. Я дружу с их дочерью, и она рассказала историю своих родителей. Как они поженились, как они учились и работали в нашем педагогическом институте. Я всегда заинтересована в жизненном реальном эпизоде любого человека, когда этот реальный жизненный эпизод меняет полностью его судьбу. И в этой книге много таких историй. Это очень интересно, когда реально живущие люди попадают в литературу.

— Вы не мечтаете о больших формах?

— Нет, большая форма – это не мое. У меня будет историческая новелла о трагических и драматических судьбах актрис на переломе Великой Отечественной войны. Это очень большая работа. Она придумана и литературно, и структурно будет оформлена интересно. По-другому буду совершенно писать: взгляд отсюда, взгляд оттуда и исторические факты. К сожалению, реальных героев уже никого нет в живых. Они ушли из жизни, и только тогда мы узнали правду об их судьбах.

Ради этой книги об актерах ГУЛАГа я пошла на литературные курсы, ради этого я стала писать. Я поняла, что хочу эту историю написать. Мы работали в театре, в котором происходили такие трагедии! И если я об этом не расскажу, то об этом не расскажет уже никто! А ведь для кого-то это еще реальная жизнь или память! Но мне посоветовали не заходить в литературу с такой книжкой. А с прошлого года я начала над ней работать. И в следующем году хочу ее выпустить, а в конце года еще и вторую – о женских страхах. Если я сейчас сяду, перестану барствовать и праздновать свои презентации, спектакли, фестивали, ограничу количество своих поездок, я сделаю много!