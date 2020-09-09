Болельщикам «Торпедо» запретят болеть на стадионе

Футбольным фанатам запретят болеть на стадионе «Торпедо». На входе проверять здоровье пришедшим на матч будут бесконтактно. Зрителей с повышенной температурой тела, насморком и кашлем отправят домой. Остальных обяжут соблюдать дистанцию и скрывать свои лица. Новое правило коснется всех фанатов, а не только ультрас, которые и раньше предпочитали не светиться. Соскучившемуся по футболу зрителей будут пускать на стадион только в маске. Индивидуальные средства защиты выдадут вместе с билетом и обяжут находиться в них все 90 минут игрового времени и в перерыв.

Требование связано с угрозой распространения коронавируса.

В регионе только разрешили массовые мероприятия с участием болельщиков. Опробовать правила безопасности можно будет 12 сентября на матче черно-белых с подмосковной «Коломной». Количество продаваемых билетов ограничат, а зрителей рассадят на 1,5-2 метра. Посмотреть футбол можно будет за 150 рублей.

Скорее всего, все желающие смогут попасть на трибуны. «Торпедо» не радует результатами. А болельщики не активно поддерживают команду. После 5 матчей клуб находится внизу турнирной таблицы. Черно-белые пока заработали всего 2 очка.

В один день с матчем «Торпедо» состоится полумарафон «Золотые ворота». Соревнования соберут легкоатлетов разного возраста и уровня подготовки. Маршрут пройдет по историческому центру города, среди жемчужин белокаменного зодчества. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.