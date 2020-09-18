Более 900 человек официально болеют коронавирусом

Число активных носителей коронавируса с каждым днем становится все больше. В данный момент во Владимирской области болеют 916 человек. Накануне цифра была ниже – 901. Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 33 новых пациентах.

Владимир продолжает лидировать по заболевшим COVID-19.

За сутки областной центр прибавил 10 человек в статистику распространения коронавируса. 6 человек заболели в Гусь-Хрустальном районе, 4 – в Вязниковском районе. По 3 положительных теста получили жители Селивановского, Муромского, Суздальского районов. Два инфицированных в Собинском районе и по одному в Ковровском и Камешковском. Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6871человека.

Закрыли больничный за прошедшие сутки больничный 18 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Всего же не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 200 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что поликлиники Владимирской области возобновят диспансеризации населения и профилактические осмотры, которые не проводились из-за пандемии коронавируса.