Более 900 человек официально болеют коронавирусом

Активных носителей вируса все больше

Число активных носителей коронавируса с каждым днем становится все больше. В данный момент во Владимирской области болеют 916 человек. Накануне цифра была ниже – 901. Остается высоким и прирост инфицированных за сутки. Сегодня региональный Роспотребнадзор сообщает о 33 новых пациентах.

Владимир продолжает лидировать по заболевшим COVID-19.

За сутки областной центр прибавил 10 человек в статистику распространения коронавируса. 6 человек заболели в Гусь-Хрустальном районе, 4 – в Вязниковском районе. По 3 положительных теста получили жители Селивановского, Муромского, Суздальского районов. Два инфицированных в Собинском районе и по одному в Ковровском и Камешковском. Всего за время пандемии инфекцию подтвердили у 6871человека.

Закрыли больничный за прошедшие сутки больничный 18 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Всего же не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 200 жителей области.

Ранее «Призыв» сообщал, что поликлиники Владимирской области возобновят диспансеризации населения и профилактические осмотры, которые не проводились из-за пандемии коронавируса.

Ольга Ефремова 

Фото: АГН «Москва»


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение