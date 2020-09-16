Более 6,5 тысяч бутылок с паленым алкоголем изъяли у предпринимателя

Крупную партию фальсификата изъяли у владимирского предпринимателя и двух его подельников. В ходе обысков сотрудники транспортной полиции обнаружили у них 6665 бутылок с немаркированными алкогольными напитками. Известно, что 44-летний бизнесмен и два местных жителя приобретали «палёнку», а затем продавали.

Стоимость немаркированной продукции составила свыше 1600000 рублей.

Следственным отделением Владимирского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по вменяемой статье — лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее «Призыв» сообщал, что магазины Владимира попались на нарушении «сухого закона», действующего в области в День знаний.