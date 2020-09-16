Более 38 тысяч человек сделали прививку от гриппа

Между тем, это всего 5 % от заявленного плана. В этом году прививками должны охватить более 830 тысяч жителей региона – это 60 % населения области.

Вакцинация от гриппа полным ходом идет во Владимирской области. Лечебные учреждения отмечают непривычный наплыв желающих сделать прививку. Если в прошлые годы медикам приходилось уговаривать пациентов, в этом в кабинеты выстраиваются очереди. По данным на 15 сентября, от гриппа уже привились более 38 тысяч жителей региона. Среди них более 2 тысяч детей.

Для удобства жителей областного центра работает мобильный прививочный пункт. Он развернулся на парковке у гипермаркета «Глобус». За 9 дней работы прививку от гриппа там сделали 1834 человека. Очереди можно наблюдать каждый день. Вакцинация продлится до 18 октября включительно. Мобильный прививочный пункт работает в будни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 15.00. С собой нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Эпидемиологи напоминают, что вакцинация – эффективный способ обезопасить себя и своих близких от гриппа. Защитный эффект от прививки наступает через две-три недели и сохраняется в течение года. Специалисты уточняют, что современные вакцины имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Ранее «Призыв» сообщал, что главный внештатный пульмонолог облздрава порекомендовал жителям региона пройти вакцинацию от гриппа и коронавируса.