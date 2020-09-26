Более 30 медиков вышли на пикет во Владимире

Владимирские медики вышли сегодня на согласованный пикет в Центральном городском парке. Более 30 человек: фельдшеры скорой помощи, водители и медсестры с плакатами и транспарантами обратились напрямую к властям. Основная претензия собравшихся касалась невыполнения регионального закона о выплате страховки в размере 50 тысяч рублей. Это постановление было принято депутатами Законодательного Собрания Владимирской области в конце апреля. Но до сих пор денег так никто и не получил. Медики требуют и страховку за любой внутрибольничный COVID, а не только полученный от пациента.

— Нам говорят, что у нас нет риска заражения COVID-19. Поэтому нам денег не положено, так отвечает наше руководство, — возмущается медсестра отделения реанимации и интенсивной терапии городской больницы №4. –А мы тесно общаемся каждый день с сотрудниками обсервационного отделения, где находятся инфицированные.

Число переболевших COVID-19 среди сотрудников больниц региона уже приближается к тысячи.

На станции владимирской скорой помощи минимум у 20 человек был положительный тест на ковид. По словам работников, каждую смену они возят пациентов с подозрением на пневмонию. Федеральные страховки через Фонд социального страхования (около 68 тысяч рублей) они получают. А вот региональные поправки здесь уже не действуют.

— На нашей скорой помощи мы не застрахованы по этому закону вообще. Ни с одной страховой компанией договоры не заключены, — рассказала «Призыву» Екатерина Ашаева, фельдшер станции скорой медицинской помощи г.Владимира. – Мы всех своих пациентов с подозрением на пневмонию везем во вторую больницу. Там своеобразный фильтр. И даже если у них подтверждается коронавирус, медики второй больницы этих выплат не получают, как и мы.

Акция «Заплатите за COVID!» всероссийская. То есть проблема коснулась многих регионов страны. Но в каждом чиновники её будут решать по- своему. Во Владимирской области депутаты создали рабочую группу, чтобы выйти на конструктивный диалог со страховыми компаниями. «Призыву» удалось на месте получить и комментарии представителя областной администрации.

— Мне сложно комментировать вопрос, почему страховые компании не выполнили свои требования. По этой ситуации мы разберемся. В понедельник губернатору будет доложено о причинах частичного неисполнения наших нормативных актов по социальной защите медработников. Все сотрудники «Белого дома», их семьи ведь сами обращаются за помощью к нашему здравоохранению. Губернатор лично взял ситуацию на контроль, — заверил Денис Лякишев, директор департамента региональной политики администрации Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области установлен максимальный прирост заболевших коронавирусом за два месяца. За сутки положительные тесты получили 36 человек.