Более 30 человек заразились коронавирусом за сутки

31 случай коронавируса официально подтвержден за минувшие 24 часа во Владимирской области. Цифра остается стабильно высокой. С 7 сентября суточный прирост не опускался ниже трех десятков. По-прежнему в лидерах по инфицированным Владимир, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. За сутки областной центр прибавил 7 человек в статистику распространения коронавируса.

По 5 заболевших в Селивановском и Гусь-Хрустальном районе. По 3 случая инфицирования в Петушинском, Вязниковском и Меленковском районах. Два положительных теста получили жители Муромского района. Меньше всего заболевших в Александровском, Ковровском районах и Радужном – по одному человеку.